Kiew: Russland beschießt Evakuierungsroute für Mariupol

Kiew/Moskau/Genf - Russische Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Regierung eine Evakuierungsroute für die belagerte Hafenstadt Mariupol unter Beschuss genommen und damit gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen. Russland hatte zuvor eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben. Aus Sicht des Roten Kreuzes ist derzeit keine sichere Flucht aus Mariupol möglich.

Selenskjy zu Gesprächen über Donbass und Krim bereit

Kiew/Moskau/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu Gesprächen über den Status der Separatistengebiete im Osten des Landes und der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim bereit gezeigt. Im US-Sender ABC machte Selenskyj am Montagabend (Ortszeit) zugleich deutlich, dass er nicht auf Forderungen aus Moskau eingehen werde, die Unabhängigkeit der selbst ernannten "Volksrepubliken" sowie die russische Herrschaft über die Krim anzuerkennen.

UN: Über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Kiew/Moskau/Genf - Aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Einmarschs mehr als zwei Millionen Menschen geflohen. Das berichteten die Vereinten Nationen am Dienstag in Genf. Nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) waren darunter gut 100.000 Menschen aus Drittstaaten. Die meisten Menschen seien in Nachbarländer geflüchtet, sagte eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR). Mehr als die Hälfte von ihnen, über 1,2 Millionen, wurde demnach von Polen aufgenommen.

Ukraine-Benefizkonzert mit Austro-Größen im Wiener Stadion

Wien/Kiew - Ein "ganz großes Signal" für die vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine betroffenen Menschen soll am 19. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion gesetzt werden: Veranstalter und Nova-Rock-Intendant Ewald Tatar kündigte am Dienstag bei einer Pressekonferenz ein ganztägiges Benefiz-Konzert unter dem Motto "We stand with Ukraine" an. Mit dabei sind "die Speerspitzen der österreichischen Musik", ein buntes, vielseitiges Programm, soll möglichst viele Leute ansprechen.

Rauch als Gesundheitsminister angelobt

Wien/Kiew/Moskau - Österreich hat seinen dritten Gesundheitsminister in der Pandemie. Der langjährige Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt worden. Er folgt auf Wolfgang Mückstein (Grüne), der vergangene Woche zurückgetreten war. Am frühen Nachmittag übergab Mückstein im Gesundheitsministerium die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger. Am Nachmittag stellt sich der neue Minister dem Nationalrat vor.

Fast 31.000 Corona-Neuinfektionen und 45 Tote seit Montag

Wien - Öffnungsschritte hin oder her - die Corona-Neuinfektionen sind weiter auf einem hohen Niveau. Von Montag auf Dienstag vermeldeten Gesundheits- und Innenministerium 30.939 Neuansteckungen. Besonders bemerkenswert sind die innerhalb von 24 Stunden gemeldeten 45 Todesfälle. Auch in den Spitälern stiegen die Zahlen signifikant: 2.760 Covid-19-Erkrankte in Krankenhäusern sind um 168 mehr als am Montag. Davon müssen derzeit 195 intensivmedizinisch behandelt werden.

UNO-Menschenrechtshochkommissarin reist nach Xinjiang

Peking - Nach jahrelangen Verhandlungen über die Modalitäten eines Besuchs will die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, im Mai nach China reisen. Sie werde auch in die Provinz Xinjiang fahren, sagte Bachelet am Dienstag im UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Menschenrechtsorganisationen werfen China vor, dort Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren zu unterdrücken. Ein Voraus-Team soll den Besuch im April vorbereiten und ebenfalls nach Xinjiang fahren.

Russland äußert Verständnis für nordkoreanische Raketentests

Moskau/Kiew - Russland hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges Verständnis für die jüngsten nordkoreanischen Raketentests geäußert. Die Testpause habe nur dazu geführt, dass die USA und Südkorea ihre militärische Kooperation verstärkt hätten, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag laut Nachrichtenagentur RIA mit. Indes kam es an der innerkoreanischen Seegrenze zu einem Zwischenfall: Südkoreas Marine vertrieb ein nordkoreanisches Militärboot mit Warnschüssen.

