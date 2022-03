Kiew: Russland beschießt Evakuierungsroute für Mariupol

Kiew/Moskau/Genf - Russische Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Regierung eine Evakuierungsroute für die belagerte Hafenstadt Mariupol unter Beschuss genommen und damit gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen. Russland hatte zuvor eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben. Aus Sicht des Roten Kreuzes ist derzeit keine sichere Flucht aus Mariupol möglich.

Regierung zeigt sich gegenüber Putin entschlossen

Wien/Kiew/Moskau - Die Regierungsspitze hat am Dienstag in einer Nationalrats-Sondersitzung die Position Österreichs im Ukraine-Krieg bekräftigt. Die Neutralität hindere das Land nicht daran, klar Stellung beziehen, betonten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Beide befürworteten weitere Sanktionen gegen Russland und betonten die Notwendigkeit einer rascheren Energiewende. Trotz aller Beteuerungen kritisierten SPÖ und FPÖ weiter Nehammers Aussagen zur Neutralität.

UN: Über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Kiew/Moskau/Genf - Aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Einmarschs mehr als zwei Millionen Menschen geflohen. Das berichteten die Vereinten Nationen am Dienstag in Genf. Nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) waren darunter gut 100.000 Menschen aus Drittstaaten. Die meisten Menschen seien in Nachbarländer geflüchtet, sagte eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR). Mehr als die Hälfte von ihnen, über 1,2 Millionen, wurde demnach von Polen aufgenommen.

CO2-Bepreisung - Kogler mit heftiger Kritik an WKÖ

Wien - Die Forderung der Wirtschaftskammer (WKÖ) - mit Verweis auf den Ukraine-Krieg - nach einer Verschiebung der für Juli vorgesehen CO2-Bepreisung um mindestens ein Jahr stößt auf heftige Kritik von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er hat Montagabend in der "ZIB2" der Kammer ausgerichtet, dass sie es war, die dem russischen Staatschef Wladimir Putin einen "roten Teppich mit Schleimspur" ausgerollt habe. Das Finanzministerium schrieb indes für die CO2-Bepreisung 20 Stellen aus.

Verdächtige nach Tötung einer Frau in Lustenau festgenommen

Bregenz/Lustenau - Im Fall einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried tot aufgefundenen 30-jährigen Frau sind zwei dringend Tatverdächtige im Alter von 25 und 19 Jahren festgenommen worden. Sie sind nach Angaben der Polizei teilweise beziehungsweise nicht geständig und werden aufgrund der massiv belastenden ersten Ermittlungsergebnisse am Dienstag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

SPÖ bietet Rauch Zusammenarbeit an

Wien - Der neue Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) ist am Dienstagnachmittag dem Nationalrat präsentiert worden. In einer Sondersitzung, die sich großteils dem Ukraine-Krieg widmet, schilderte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) den frisch angelobten Ressortchef als jemanden, der neben fachlicher Qualifikation ein leidenschaftlichen Kämpfer für die Sache sei, aber das Ziel einer gemeinsamen Lösung nie aus den Augen verliere.

Karmasin stellte Sportministerium 140.000 Euro in Rechnung

Wien - Die ehemalige ÖVP-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin, die maßgeblich in die ÖVP-Inseratenaffäre um mit Steuergeld erkaufte Umfragen verwickelt sein soll, sitzt vor allem deshalb in U-Haft, weil sie sich nach ihrer politischen Karriere mit illegalen Preisabsprachen Aufträge vom Sportministerium verschafft haben soll. Für zwei Studien hatte Karmasin dem Ministerium insgesamt 140.268 Euro in Rechnung gestellt.

Russland äußert Verständnis für nordkoreanische Raketentests

Moskau/Kiew - Russland hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges Verständnis für die jüngsten nordkoreanischen Raketentests geäußert. Die Testpause habe nur dazu geführt, dass die USA und Südkorea ihre militärische Kooperation verstärkt hätten, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag laut Nachrichtenagentur RIA mit. Indes kam es an der innerkoreanischen Seegrenze zu einem Zwischenfall: Südkoreas Marine vertrieb ein nordkoreanisches Militärboot mit Warnschüssen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red