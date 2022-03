Kiew: Russland beschießt Evakuierungsroute für Mariupol

Kiew/Moskau/Genf - Russische Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Regierung eine Evakuierungsroute für die belagerte Hafenstadt Mariupol unter Beschuss genommen und damit gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen. Russland hatte zuvor eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben. Aus Sicht des Roten Kreuzes ist derzeit keine sichere Flucht aus Mariupol möglich.

EU will russische Gasimporte um zwei Drittel reduzieren

Brüssel - Wegen der schweren Spannungen mit Russland will die EU so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Am Dienstag legte die EU-Kommission einen Plan mit Maßnahmen vor, um russische Gasimporte bis Ende des Jahres um zwei Drittel im Vergleich zum Vorjahr zu reduzieren. "Es ist hart, verdammt hart. Aber es ist möglich, wenn wir bereit sind, weiter und schneller voranzugehen als bisher", sagte EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans in Brüssel.

Regierung zeigt sich gegenüber Putin entschlossen

Wien/Kiew/Moskau - Die Regierungsspitze hat am Dienstag in einer Nationalrats-Sondersitzung die Position Österreichs im Ukraine-Krieg bekräftigt. Die Neutralität hindere das Land nicht daran, klar Stellung beziehen, betonten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Beide befürworteten weitere Sanktionen gegen Russland und betonten die Notwendigkeit einer rascheren Energiewende. Trotz aller Beteuerungen kritisierten SPÖ und FPÖ weiter Nehammers Aussagen zur Neutralität.

Weißes Haus: Biden verkündet neue Sanktionen gegen Russland

Washington - US-Präsident Joe Biden wird am Dienstag nach Angaben des Weißen Hauses neue Strafmaßnahmen gegen Russland verkünden. Das Weiße Haus verbreitete am Dienstag ein aktualisiertes Tagesprogramm des Präsidenten, bei dem um 10.45 Uhr (Ortszeit/16.45 Uhr MEZ) ein Auftritt Bidens ergänzt wurde. Zu dem Termin hieß es, Biden werde Maßnahmen ankündigen, "um Russland weiterhin für seinen unprovozierten und ungerechtfertigten Krieg gegen die Ukraine zur Verantwortung zu ziehen".

CO2-Bepreisung - Kogler mit heftiger Kritik an WKÖ

Wien - Die Forderung der Wirtschaftskammer (WKÖ) - mit Verweis auf den Ukraine-Krieg - nach einer Verschiebung der für Juli vorgesehen CO2-Bepreisung um mindestens ein Jahr stößt auf heftige Kritik von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er hat Montagabend in der "ZIB2" der Kammer ausgerichtet, dass sie es war, die dem russischen Staatschef Wladimir Putin einen "roten Teppich mit Schleimspur" ausgerollt habe. Das Finanzministerium schrieb indes für die CO2-Bepreisung 20 Stellen aus.

Verdächtige nach Tötung einer Frau in Lustenau festgenommen

Bregenz/Lustenau - Im Fall einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried tot aufgefundenen 30-jährigen Frau sind zwei dringend Tatverdächtige im Alter von 25 und 19 Jahren festgenommen worden. Sie sind nach Angaben der Polizei teilweise beziehungsweise nicht geständig und werden aufgrund der massiv belastenden ersten Ermittlungsergebnisse am Dienstag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Rauch stellte sich dem Nationalrat vor

Wien - Der neue Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat sich Donnerstagnachmittag erstmals dem Hohen Haus präsentiert. Er warnte dabei "dringend" davor, die Pandemie schon als beendet zu sehen. Vielmehr will sich Rauch darum bemühen, die Akzeptanz für Maßnahmen ein Stück zurückzugewinnen.

Karmasin stellte Sportministerium 140.000 Euro in Rechnung

Wien - Die ehemalige ÖVP-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin, die maßgeblich in die ÖVP-Inseratenaffäre um mit Steuergeld erkaufte Umfragen verwickelt sein soll, sitzt vor allem deshalb in U-Haft, weil sie sich nach ihrer politischen Karriere mit illegalen Preisabsprachen Aufträge vom Sportministerium verschafft haben soll. Für zwei Studien hatte Karmasin dem Ministerium insgesamt 140.268 Euro in Rechnung gestellt.

