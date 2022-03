Kiew: Russland beschießt Evakuierungsroute für Mariupol

Kiew/Moskau/Genf - Russische Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Regierung eine Evakuierungsroute für die belagerte Hafenstadt Mariupol unter Beschuss genommen und damit gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen. Russland hatte zuvor eine Feuerpause in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verkündet und die Einrichtung von humanitären Korridoren aus fünf belagerten Großstädten bekanntgegeben. Nur in der nordostukrainischen Stadt Sumy funktionierte der Fluchtkorridor offenbar.

USA verhängen Importverbot für russisches Öl

Kiew/Moskau - Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen die USA ein Importverbot für Rohöl aus Russland. Das kündigte US-Präsident Joe Biden bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt am Dienstag im Weißen Haus an. Die Entscheidung sei mit den Verbündeten getroffen worden, hieß es.

EU will russische Gasimporte um zwei Drittel reduzieren

Brüssel/Wien - Wegen der schweren Spannungen mit Russland will die EU so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Am Dienstag legte die EU-Kommission einen Plan mit Maßnahmen vor, um russische Gasimporte bis Ende des Jahres um zwei Drittel im Vergleich zum Vorjahr zu reduzieren. "Es ist hart, verdammt hart. Aber es ist möglich, wenn wir bereit sind, weiter und schneller voranzugehen als bisher", sagte EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans in Brüssel.

EU-Kommission will Frauen in Europa besser schützen

Brüssel - Frauen in Europa müssen laut EU-Kommission deutlich besser vor Vergewaltigung und Belästigung geschützt werden. Die Brüsseler Behörde schlug deshalb am Dienstag ein Gesetz vor, das die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen erstmals EU-weit regelt. "Ich möchte eine Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen verhindert, verurteilt und verfolgt wird, wenn sie geschieht. Es ist an der Zeit, für Gerechtigkeit und Gleichheit zu sorgen", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

In 27 Tiroler Gemeinden kommt es am Sonntag zu Stichwahlen

Innsbruck - Nunmehr in es fix: Am Sonntag finden in Tirol nach den Gemeinderatswahlen Ende Februar in 27 Gemeinden Bürgermeisterstichwahlen statt. Ursprünglich waren in 31 Kommunen Stichwahlen vorgesehen, doch in vier davon kam es zu Verzichtserklärungen von Kandidaten und damit entfiel der zweite Durchgang. Bis heute, Dienstag um 17.00 Uhr, hatte man noch die Möglichkeit zurückzuziehen, was aber in keinem weiteren Fall geschah.

2021 war der CO2-Ausstoß auf Rekordniveau

Paris - Die Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie und eine verstärkte Verbrennung von Kohle haben die energiebedingten CO2-Emissionen im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert steigen lassen. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) am Dienstag in Paris mitteilte, wurden 2021 weltweit 36,3 Milliarden Tonnen energiebedingte CO2-Äquivalente ausgestoßen - und damit so viel wie noch nie zuvor.

Verdächtige nach Tötung einer Frau in Lustenau festgenommen

Bregenz/Lustenau - Im Fall einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried tot aufgefundenen 30-jährigen Frau sind zwei dringend Tatverdächtige im Alter von 19 und 25 Jahren festgenommen worden. Der 19-Jährige ist nach Angaben der Polizei teilgeständig, der 25-Jährige machte von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch. Beide wurden aufgrund massiv belastender erster Ermittlungsergebnisse am Dienstag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Männer und die Frau hatten einander gekannt.

CO2-Bepreisung - Kogler mit heftiger Kritik an WKÖ

Wien - Die Forderung der Wirtschaftskammer (WKÖ) - mit Verweis auf den Ukraine-Krieg - nach einer Verschiebung der für Juli vorgesehen CO2-Bepreisung um mindestens ein Jahr stößt auf heftige Kritik von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er hat Montagabend in der "ZIB2" der Kammer ausgerichtet, dass sie es war, die dem russischen Staatschef Wladimir Putin einen "roten Teppich mit Schleimspur" ausgerollt habe. Das Finanzministerium schrieb indes für die CO2-Bepreisung 20 Stellen aus.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX konnte sich am Dienstag um 1,80 Prozent auf 2.972,99 Zähler steigern und damit etwas von den zuletzt deutlichen Kurseinbußen erholen. Marktbeobachter verwiesen auf die stark überverkaufte Marktlage und leichte Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt. Das russische Militär setzte nach eigenen Angaben am Dienstag eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft. Ergebnisse gab es von Andritz, VIG und Zumtobel.

