Impfpflicht wird ausgesetzt

Wien - Die Impfpflicht gegen das Coronavirus wird ausgesetzt. Das hat die Regierung heute im Ministerrat entschieden. Wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ausführte, sei die Pflicht bei der vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig. In drei Monaten soll neu entschieden werden, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ausführte. Eigentlich hätte bei Verstößen gegen die Pflicht ab Mitte März gestraft werden sollen.

Evakuierung aus umkämpfter Stadt Sumy wird fortgesetzt

Kiew - Die Evakuierung von Zivilisten aus der nordostukrainischen Großstadt Sumy soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Der Fluchtkorridor in Richtung der zentralukrainischen Stadt Poltawa sei bis 20.00 Uhr (MEZ) geöffnet, schrieb der Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, in der Früh auf Telegram. Auch das russische Verteidigungsministerium kündigte eine Feuerpause ab 8.00 Uhr (MEZ) an, um die sichere Flucht auch aus anderen Städten, wie etwa Kiew, zu gewährleisten.

Van der Bellen reist nach Berlin und trifft Kanzler Scholz

Kiew/Moskau/Berlin - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Mittwoch nach Berlin. Der offizielle Besuch - kein Staatsbesuch - beginnt am Nachmittag mit einem Gespräch mit Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (17.00 Uhr), gefolgt von einer Unterredung mit Finanzminister Christian Lindner. Das österreichische Staatsoberhaupt wird bis Freitag in der deutschen Hauptstadt sein. Zuvor debattiert Scholz (12.30 Uhr) mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau über den Ukraine-Krieg und die NATO.

Russland für Fitch "unmittelbar vor Zahlungsausfall"

New York - Die Ratingagentur Fitch hat Russlands Bonitätsnote erneut gesenkt. Das Unternehmen stufte die Kreditwürdigkeit am Dienstag von "B" auf "C" noch tiefer in den sogenannten Ramschbereich ab, der hochriskante Anlagen kennzeichnen soll. Die Ratingnote bedeute nun, dass ein Zahlungsausfall unmittelbar bevorstehen dürfte, teilte Fitch mit. Die Bonitätswächter begründeten die Einschätzung mit gestiegenen Zweifeln an Russlands Zahlungsbereitschaft.

Australien ruft wegen Überschwemmungen Notstand aus

Sydney - Die australische Regierung hat im Zuge der verheerenden Überschwemmungen an der Ostküste den nationalen Notstand ausgerufen. Dadurch kann Betroffenen in den Hochwassergebieten schneller und unbürokratischer geholfen werden. Premierminister Scott Morrison kündigte die Maßnahme am Mittwoch bei einem Besuch in der Stadt Lismore im Norden von New South Wales an. Er versprach zudem zusätzliche finanzielle Hilfen für die überschwemmten Regionen und besonders betroffene Familien.

Karmasin kassierte nach Amtszeit-Ende weiter Ministergehalt

Wien - Die ehemalige ÖVP-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin sorgt wieder für Negativschlagzeilen. Sie soll nach Ende ihrer Amtszeit eine Gehaltsfortzahlung beantragt haben obwohl sie andere Einkünfte hatte. Das ist nicht ganz sauber und Karmasin soll inzwischen eine Rückzahlung verlasst haben, berichtete die "ZiB2" Dienstagabend. Karmasins Anwalt wurde in der Sendung damit zitiert, dass die "Optik nicht gut" sei und daher eine Rückzahlung eingeleitet wurde.

Präsidentenwahl in Südkorea angelaufen

Seoul - Überschattet von einem sprunghaften Anstieg bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Mittwoch in Südkorea die Wahl eines neuen Präsidenten angelaufen. Knapp 44,2 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, den Nachfolger des gemäßigt linken Politikers Moon Jae-in zu bestimmen. Moon kann nach seiner fünfjährigen Amtszeit nicht noch einmal kandidieren.

