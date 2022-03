Neuinfektionsrekord mit 47.795 neuen Fällen seit Dienstag

Wien - Ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Regierung die Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesetzt hat, hat das Gesundheitsministerium einen neuen Rekordwert an weiteren Infizierten vermeldet. Seit Dienstag kamen 47.795 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hinzu, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 32.661 an. Außerdem wurden 42 weitere Todesfälle registriert, seit Pandemiebeginn gab es somit bereits 15.113 Tote.

Impfpflicht wird ausgesetzt

Wien - Die Impfpflicht gegen das Coronavirus wird ausgesetzt. Das hat die Regierung heute im Ministerrat entschieden. Wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ausführte, sei die Pflicht bei der vorherrschenden (Omikron-)Variante nicht verhältnismäßig. In drei Monaten soll neu entschieden werden, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ausführte. Eigentlich hätte bei Verstößen gegen die Pflicht ab Mitte März gestraft werden sollen.

Rekord bei Covid-Kranken auf Wiener Normalstationen

Wien - Die steigenden Corona-Zahlen - am Mittwoch österreichweit nicht weniger als 47.795 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - machen sich auch in den Spitälern bemerkbar. In Wien wurde mit 603 Covid-Patientinnen und -Patienten auf Normalstationen der bisherige Höchststand in diesem Bereich erreicht, teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit. Darunter waren 26 Covid-Kranke aus anderen Bundesländern, primär aus Niederösterreich.

Ukraine stimmt sechs Fluchtkorridoren zu

Kiew - Die Ukraine hat der Einrichtung von sechs Fluchtkorridoren für die Rettung von Zivilisten aus belagerten Städten zugestimmt. Menschen aus Enerhodar und Mariupol sollten am Mittwoch nach Saporischschja im Südosten gebracht werden, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Für die Bewohner von Wolnowacha ist Pokrowsk vorgesehen, Poltawa für Einwohner aus Sumy. Auch für Isjum im Osten sowie für mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew sind Korridore geplant.

Selenskyj drängt weiter auf Lieferung von MiG-29-Jets

Washington/Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Staaten erneut zur Lieferungen von Kampfflugzeugen des Typs MiG-29 aufgerufen. "Treffen Sie so schnell wie möglich eine Entscheidung, schicken Sie uns Flugzeuge!", sagte Selenskyj in einem am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video. Ein entsprechender Vorschlag der polnischen Regierung müsse "sofort bearbeitet" werden. Zugleich forderte er nachdrücklich eine Flugverbotszone über seinem Land.

Rynair will in Wien weiter stark wachsen

Wien/Dublin - Der irische Billigflieger Ryanair setzt weiter auf Wachstum in Wien. Im kommenden Geschäftsjahr (ab April) will das Unternehmen in Wien 6,4 Mio. Passagiere transportieren und zumindest 20 Prozent Marktanteil erreichen, sagte Firmenchef Michael O'Leary am Mittwoch in Wien vor Journalisten. In den nächsten Jahren will Rynair mit den Töchtern Buzz, Laudamotion und Air Malta auf 30 bis 35 Prozent Marktanteil kommen und dann so groß sein wie die Austrian Airlines (AUA).

Australien ruft wegen Überschwemmungen Notstand aus

Sydney - An der australischen Ostküste wird das Ausmaß der katastrophalen Überschwemmungen der vergangenen Tage allmählich deutlich. Die Infrastruktur in Teilen der Bundesstaaten Queensland und New South Wales ist völlig zerstört. Tausende haben ihr Hab und Gut verloren. Überflutungen solchen Ausmaßes kämen einmal in 500 Jahren vor, sagte Australiens Premierminister Scott Morrison am Mittwoch bei einem Besuch in der Stadt Lismore. Die Regierung rief den nationalen Notstand aus.

Prognose: Knappes Rennen bei Präsidentenwahl in Südkorea

Seoul - Bei der Präsidentenwahl in Südkorea läuft es nach ersten Prognosen auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Bewerber der Regierungspartei, Lee Jae-myung, und dem Oppositionskandidaten Yoon Suk-yeol hinaus. Nach einer gemeinsamen Wählerbefragung der Fernsehsender KBS, MBC und SBS, die am Mittwoch nach der Schließung der Wahllokale veröffentlicht wurde, kann der linksliberale Lee mit 47,8 Prozent der Stimmen rechnen. Der konservative Yoon kam demnach auf 48,4 Prozent.

