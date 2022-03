Impfpflicht wird ausgesetzt

Wien - Die Impfpflicht gegen das Coronavirus wird ausgesetzt. Das hat die Regierung heute im Ministerrat entschieden. Wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ausführte, sei die Pflicht bei der vorherrschenden (Omikron-)Variante nicht verhältnismäßig. In drei Monaten soll neu entschieden werden, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ausführte. Eigentlich hätte bei Verstößen gegen die Pflicht ab Mitte März gestraft werden sollen.

Neuinfektionsrekord mit 47.795 neuen Fällen seit Dienstag

Wien - Ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Regierung die Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesetzt hat, hat das Gesundheitsministerium einen neuen Rekordwert an weiteren Infizierten vermeldet. Seit Dienstag kamen 47.795 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hinzu, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 32.661 an. Außerdem wurden 42 weitere Todesfälle registriert, seit Pandemiebeginn gab es somit bereits 15.113 Tote.

Ukraine stimmt sechs Fluchtkorridoren zu

Kiew - Die Ukraine hat der Einrichtung von sechs Fluchtkorridoren für die Rettung von Zivilisten aus belagerten Städten zugestimmt. Menschen aus Enerhodar und Mariupol sollten am Mittwoch nach Saporischschja im Südosten gebracht werden, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Für die Bewohner von Wolnowacha ist Pokrowsk vorgesehen, Poltawa für Einwohner aus Sumy. Auch für Isjum im Osten sowie für mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew sind Korridore geplant.

Radioaktivität könnte aus AKW Tschernobyl austreten

Kiew/Moskau - Die staatliche ukrainische Atomenergiefirma Energoatom warnt davor, dass radioaktive Substanzen aus dem AKW Tschernobyl austreten könnten. Der Stromanschluss des Kraftwerks sei gekappt worden und darum könne verbrauchter Kernbrennstoff nicht gekühlt werden. Arbeiten zur Wiederherstellung der Verbindung und der Stromversorgung der von russischen Soldaten besetzten Anlage seien wegen der anhaltenden Kämpfe nicht möglich, hieß es.

Großer Andrang auf Beratungszentrum im Austria Center

Kiew/Moskau - In Wien ist das Beratungszentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Betrieb genommen worden. Im Austria Center (ACV) werden Personen betreut, die sich in Wien aufhalten und die vorerst in der Bundeshauptstadt bzw. in Österreich bleiben wollen. Der Andrang ist bereits groß, die Kapazitäten werden sukzessive ausgeweitet.

Defizit im Außenhandel massiv ausgeweitet

Wien/Kiew/Moskau - In der heimischen Außenhandelsbilanz klafft ein Milliardenloch. Das Defizit hat sich 2021 gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 von 1,85 auf 12,5 Mrd. Euro vervielfacht, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Es gab zwar eine kräftige Belebung der Exporte um rund 16 Prozent auf ein Volumen von 165,5 Mrd. Euro. Doch die Importe gingen um 23 Prozent auf knapp 178 Mrd. Euro noch weitaus stärker in die Höhe.

Russische Angriffe auf mehrere ukrainische Städte

Moskau/Kiew - Die militärischen Fronten in der Ukraine scheinen derzeit weitgehend statisch. Nach ukrainischen Angaben gab es wieder Angriffe auf mehrere Städte und dabei Tote und viele Verletzte. Ukrainische Kräfte hätten die Angreifer zurückgeschlagen, hieß es im ukrainischen Lagebericht am Mittwoch. Laut US-Berichten wurden unter anderem aus Malyn, Mykolajiw und Isjum Kämpfe gemeldet. Die Angaben der Kriegsgegner sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Valneva-Vakzin für zweite Aprilhälfte erwartet

Wien/Lyon - Der austro-französische Impfstoffhersteller Valneva hält eine Zulassung seines Covid-Vakzins VLA2001 durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bis Ende März für möglich. Verfügbar könnte der inaktivierte Impfstoff dann in der zweiten Aprilhälfte sein, wie Firmenvertreter am Mittwoch erklärten. Das maßgeblich in Wien entwickelte Vakzin werde hoffentlich weitere Menschen überzeugen, dass die Impfung "der richtige Weg ist", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

