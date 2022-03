Zwischenfälle bei Evakuierungen in Ukraine gemeldet

Kiew - Bei der Evakuierung von Zivilisten aus belagerten Städten in der Ukraine hat es am Mittwoch erneut Zwischenfälle gegeben. Im Dorf Demydiw rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew feuerten russische Truppen nach Darstellung der Sicherheitskräfte auf ukrainische Polizisten. Ein Polizist sei getötet und ein weiterer verletzt worden. Auch ein Zivilist soll schwer verletzt worden sein. In Mariupol funktioniert der humanitäre Korridor offenbar ebenfalls nicht.

Keine Gefahr für Österreich wegen Tschernobyl-Notabschaltung

Kiew/Moskau - Die Strom-Notabschaltung im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl bedeutet keine Gefahr für Österreich. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte die Möglichkeit einer Freisetzung von radioaktivem Material nicht, berichtete die Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums in Wien. Zuvor hatte die Ukraine eine Feuerpause von Russland gefordert, um die Stromleitung zum AKW reparieren zu können, weil ansonsten radioaktive Strahlung austreten könnte.

Defizit im Außenhandel massiv ausgeweitet

Wien/Kiew/Moskau - In der heimischen Außenhandelsbilanz klafft ein Milliardenloch. Das Defizit hat sich 2021 gegenüber dem ersten Coronajahr 2020 von 1,85 auf 12,5 Mrd. Euro vervielfacht, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Es gab zwar eine kräftige Belebung der Exporte um rund 16 Prozent auf ein Volumen von 165,5 Mrd. Euro. Doch die Importe gingen um 23 Prozent auf knapp 178 Mrd. Euro noch weitaus stärker in die Höhe.

Russische Angriffe auf mehrere ukrainische Städte

Moskau/Kiew - Die militärischen Fronten in der Ukraine scheinen derzeit weitgehend statisch. Nach ukrainischen Angaben gab es wieder Angriffe auf mehrere Städte und dabei Tote und viele Verletzte. Ukrainische Kräfte hätten die Angreifer zurückgeschlagen, hieß es im ukrainischen Lagebericht am Mittwoch. Laut US-Berichten wurden unter anderem aus Malyn, Mykolajiw und Isjum Kämpfe gemeldet. Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Scholz traf Van der Bellen gleich nach Telefonat mit Putin

Kiew/Moskau/Berlin - Unmittelbar vor seinem Treffen mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwochnachmittag ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Das sickerte aus dem Bundeskanzleramt durch und wurde soeben vom Bundespresseamt bestätigt. Van der Bellen war am späten Mittwochnachmittag der erste Gesprächspartner des deutschen Regierungschefs nach dem Telefonat mit Putin.

Erster Transplantationspatient mit Schweineherz ist tot

Baltimore (Maryland) - Der 57-Jährige, dem weltweit erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt wurde, ist tot. David Bennett sei am Dienstag, rund zwei Monate nach der Operation, gestorben, teilte das Universitätsklinikum in Baltimore am Mittwoch mit. Sein Zustand habe schon vor einigen Tagen begonnen, sich zu verschlechtern. Schließlich habe er Palliativversorgung bekommen. In seinen letzten Stunden habe er noch mit seiner Familie kommunizieren können.

WKStA-Weratschnig lieferte in U-Ausschuss neue Details

Wien - Der am Mittwoch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladene Gruppenleiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Bernhard Weratschnig, hat seine bereits im Ibiza-U-Ausschuss geäußerte Kritik über die Einflussnahme auf Ermittlungen erneuert. Zudem hatte er in der einen oder anderen Causa Neues zu berichten. So sei zum Unmut der Finanzprokuratur etwa gegen deren Präsident Wolfgang Peschorn wegen spät erfolgter Aktenlieferungen an den Ibiza-U-Ausschuss ermittelt worden.

Bundesländer reduzierten Impfangebot weiter

Wien - Etwas mehr als ein Monat war die ohnedies nur formal geltende Impfpflicht nun in Kraft, am Mittwoch hat die Regierung nun das Aus verkündet. Seit dem Inkrafttreten der Impfpflicht am 4. Februar haben sich österreichweit nur 26.018 bis dato ungeimpfte Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Seit Wochen geht die Zahl der Impfwilligen weiter zurück. Aufgrund der weiter sinkenden Nachfrage reduzieren die Bundesländer ihr Impfangebot weiter.

Wiener Börse mit sehr starken Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit sehr deutlichen Zuwächsen den Handel beendet. Der ATX steigerte sich um massive 7,16 Prozent auf 3.186 Einheiten. Inmitten einer sehr starken europäischen Anlegerstimmung wurde am heimischen Aktienmarkt die Vortageserholung beschleunigt. Marktbeobachter verwiesen nun auf Hoffnungen auf eine vorsichtige Annäherung der beiden Kriegsparteien Russland und Ukraine. Heute zogen die Aktien der Banken RBI und Erste Group zweistellig hoch.

