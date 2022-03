Zwischenfälle bei Evakuierungen in Ukraine gemeldet

Kiew - Bei der Evakuierung von Zivilisten aus belagerten Städten in der Ukraine hat es am Mittwoch erneut Zwischenfälle gegeben. Im Dorf Demydiw rund 25 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew feuerten russische Truppen nach Darstellung der Sicherheitskräfte auf ukrainische Polizisten. Ein Polizist sei getötet und ein weiterer verletzt worden. Auch ein Zivilist soll schwer verletzt worden sein. In Mariupol funktioniert der humanitäre Korridor offenbar ebenfalls nicht.

Keine Gefahr für Österreich wegen Tschernobyl-Notabschaltung

Kiew/Moskau - Die Strom-Notabschaltung im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl bedeutet keine Gefahr für Österreich. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigte die Möglichkeit einer Freisetzung von radioaktivem Material nicht, berichtete die Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums in Wien. Zuvor hatte die Ukraine eine Feuerpause von Russland gefordert, um die Stromleitung zum AKW reparieren zu können, weil ansonsten radioaktive Strahlung austreten könnte.

EU-Sanktionen gegen Rennfahrer Masepin und Aeroflot-Chef

Brüssel/Kiew/Moskau - Die EU hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nun auch den Formel-1-Rennfahrer Nikita Masepin und Aeroflot-Chef Michail Polubojarinow auf ihre Russland-Sanktionsliste gesetzt. In der EU vorhandene Vermögenswerte der beiden werden damit eingefroren. Zudem dürfen sie nicht mehr in die EU einreisen, wie die Vertretung der Mitgliedstaaten am Mittwoch mitteilte.

Polen: Entscheidung über Kampfflugzeuge liegt in NATO-Hand

Washington/Wien - Die Entscheidung über die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine liegt in der Hand der NATO. Das sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien. "Wir liefern nur Defensivwaffen", betonte Polens Regierungschef. Das polnische Außenministerium hatte am Dienstag erklärt, es könne Kampfflugzeuge des Typs MiG-29 "kostenlos und unverzüglich" zum US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland bringen.

Russische Angriffe auf mehrere ukrainische Städte

Moskau/Kiew - Die militärischen Fronten in der Ukraine scheinen derzeit weitgehend statisch. Nach ukrainischen Angaben gab es wieder Angriffe auf mehrere Städte und dabei Tote und viele Verletzte. Ukrainische Kräfte hätten die Angreifer zurückgeschlagen, hieß es im ukrainischen Lagebericht am Mittwoch. Laut US-Berichten wurden unter anderem aus Malyn, Mykolajiw und Isjum Kämpfe gemeldet. Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Scholz traf Van der Bellen gleich nach Telefonat mit Putin

Kiew/Moskau/Berlin - Unmittelbar vor seinem Treffen mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwochnachmittag ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Das sickerte aus dem Bundeskanzleramt durch und wurde soeben vom Bundespresseamt bestätigt. Van der Bellen war am späten Mittwochnachmittag der erste Gesprächspartner des deutschen Regierungschefs nach dem Telefonat mit Putin.

Erster Transplantationspatient mit Schweineherz ist tot

Baltimore (Maryland) - Der 57-Jährige, dem weltweit erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt wurde, ist tot. David Bennett sei am Dienstag, rund zwei Monate nach der Operation, gestorben, teilte das Universitätsklinikum in Baltimore am Mittwoch mit. Sein Zustand habe schon vor einigen Tagen begonnen, sich zu verschlechtern. Schließlich habe er Palliativversorgung bekommen. In seinen letzten Stunden habe er noch mit seiner Familie kommunizieren können.

Nach Öffnungen rechnen Experten mit Zunahme der Coronazahlen

Wien - Aus Sicht des Covid-Prognose-Konsortiums sind im Kampf gegen das Coronavirus die österreichweiten Öffnungsschritte zu früh gekommen. Nachdem am Mittwoch der Rekordwert an Neuinfektionen in der Pandemie verzeichnet wurde, gehen die Experten von einem weiteren Anstieg des Infektionsgeschehens aus, "welcher von den Öffnungsschritten vom 5. März und 19. Februar als auch der zunehmenden Dominanz des Omikron-Subtyps BA.2 getrieben wird", wie es in der aktuellen Prognose heißt.

