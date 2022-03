Keine Einigung auf Waffenruhe zwischen Ukraine und Russland

Antalya - Russland und die Ukraine haben sich nicht auf eine Waffenruhe verständigt. Es habe in dem Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow keine Fortschritte gegeben, sagte sein ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba am Donnerstag im türkischen Antalya. Er sei bereit zu einem erneuten Gespräch in diesem Format, sein Land sei zu einer ausgewogenen diplomatischen Lösung bereit. "Russland wird von der Ukraine keine Kapitulation bekommen."

Kämpfe um Städte in Ukraine - Fluchtkorridore eingerichtet

Kiew/Mariupol - Ukrainische lokale Behördenvertreter haben in der Nacht auf Donnerstag aus mehreren Städten Beschuss gemeldet. Nach Angaben der ukrainischen Armee auf Facebook wehren die eigenen Streitkräfte die russischen Truppen derzeit jedoch ab und halten diese zurück. In manchen Einsatzgebieten hätten die russischen Einheiten ihre Kampfkraft verloren. Am Donnerstag wird es nach ukrainischen Angaben wieder sieben Fluchtkorridore für Zivilisten geben.

EU-Gipfel in Versailles berät zu Ukraine-Krieg

Versailles/Kiew/Moskau - Der Ukraine-Krieg überschattet einen am Donnerstag beginnenden zweitägigen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), im französischen Versailles. Bei dem Gipfel will die EU eine Stärkung ihrer Verteidigungskapazitäten vereinbaren, darunter auch höhere Verteidigungsausgaben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Reduktion der Energieabhängigkeiten von Russland.

Mehr als 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Kiew/Moskau - Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor zwei Wochen 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Darunter seien mehr als 112.000 Bürger von Drittstaaten, teilte die UNO-Behörde auf ihrer Website https://www.iom.int mit. Vor dem Krieg lebten in der Ukraine etwa 44 Millionen Menschen. In Polen, dem Hauptaufnehmerland, sind bisher 1,43 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.

Hohe Spritpreise - Stimmen für Preisdeckel werden lauter

Wien - Die Stimmen für einen staatlichen Eingriff zur Senkung der Spritpreise werden lauter. Geschehen solle dies über eine Senkung oder Streichung der Mehrwertsteuer (MwSt), wodurch wiederum Geld im Staatshaushalt fehlen würde. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte heute in einer Pressekonferenz, die MwSt auf Diesel und Benzin, aber auch auf Gas und Strom bis Jahresende "gänzlich zu streichen". Außerdem solle "rasch und sofort" ein Preisdeckel für Strom und Gas eingeführt werden.

Hunderte in Indonesien wegen Vulkan Merapi auf der Flucht

Jakarta - Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java ist in der Nacht auf Donnerstag ausgebrochen und hat Hunderte Menschen zur Flucht gezwungen. Eine Mischung aus heißer Lava, Asche und Gasen sei am Südosthang des Bergs heruntergelaufen, sagte Abdul Muhari, Sprecher des Katastrophenschutzes. Zudem sei ein Ascheregen auf mehrere Dörfer niedergegangen. Mehr als 250 Bewohner hätten sich in Sicherheit bringen müssen. Im Radius von fünf Kilometern wurde eine Sperrzone eingerichtet.

Warnung vor Sozialen Medien als Förderer von Drogenkonsum

Wien - Der organisierte Drogenhandel entzieht der Weltwirtschaft jährlich viele Millionen Dollar, die vor allem Entwicklungsländern fehlen, warnt der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) in seinem Jahresbericht 2021. Sorgen bereiten dem in Wien ansässigen Gremium zudem Hinweise auf einen Zusammenhang von Drogenkonsum und der Nutzung Sozialer Medien, die neue Möglichkeiten für den Kauf verbotener Substanzen bieten. Mitunter werde dort Drogenkonsum geradezu glorifiziert.

Zwei Männer nach Frauenmord in Vorarlberg in U-Haft

Bregenz/Lustenau - Im Fall der getöteten Frau in Lustenau sind am Donnerstag die beiden 19 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen worden. Die Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Feldkirch überstellt, am Vormittag verhängte ein Haftrichter wegen Mordverdachts über beide die U-Haft, informierte Norbert Stüttler, Sprecher des Landesgerichts Feldkirch. Die nächste Haftprüfung ist in 14 Tagen, weitere Auskünfte zu den Ermittlungen wurden nicht erteilt.

