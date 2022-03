Ukraine-Krieg - Außenministertreffen ohne große Fortschritte

Antalya - Im Ukraine-Krieg ist auch nach einem hochrangigen Schlichtungsversuch kein Weg zum Frieden in Sicht. Ein Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Antalya in der Türkei brachte am Donnerstag keine wesentlichen Fortschritte. Es gelang nicht, eine zumindest zeitweilige Waffenruhe oder auch nur weitere Fluchtkorridore zu vereinbaren.

London verhängt neue Sanktionen gegen russische Superreiche

London - Als Antwort auf Moskaus Invasion in die Ukraine hat die britische Regierung am Donnerstag weitere Sanktionen gegen russische Superreiche und Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin verhängt. Wie das Außenministerium in London mitteilte, sollen die Vermögen von sieben russischen Oligarchen in Großbritannien eingefroren werden. Zudem soll ein Einreiseverbot gegen die Betroffenen verhängt werden.

EU-Gipfel in Versailles berät zu Ukraine-Krieg

Versailles/Kiew/Moskau - Der Ukraine-Krieg überschattet einen am Donnerstag beginnenden zweitägigen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), im französischen Versailles. Bei dem Gipfel will die EU eine Stärkung ihrer Verteidigungskapazitäten vereinbaren, darunter auch höhere Verteidigungsausgaben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Reduktion der Energieabhängigkeiten von Russland.

Mehr als 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Kiew/Moskau - Der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor zwei Wochen 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Darunter seien mehr als 112.000 Bürger von Drittstaaten, teilte die UNO-Behörde auf ihrer Website https://www.iom.int mit. Vor dem Krieg lebten in der Ukraine etwa 44 Millionen Menschen. In Polen, dem Hauptaufnehmerland, sind bisher 1,43 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.

Köstinger: Steuersenkung für Sprit geht EU-rechtlich nicht

Wien - Die hohen Spritpreise - Diesel lag heute im Schnitt bei über zwei Euro je Liter - lassen die Forderungen von Politikern und autonahen Interessensvertretern nach einer Reduktion oder Streichung der Mehrwertsteuer (MwSt) auf Treibstoffe lauter werden. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) warnt aber, dass von einer Senkung primär Besserverdiener und Tanktouristen profitieren würden. Und das Landwirtschaftsministerium betont: Eine Änderung der MwSt geht EU-rechtlich nicht.

Ärztekammer übt scharfe Kritik an Corona-Lockerungen

Wien - Die Ärztekammer hat am Donnerstag mit scharfer Kritik auf die Aufhebung fast aller Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und das Aussetzen der Impfpflicht reagiert. Auf eine Bevölkerungsgruppe sei dabei vergessen worden, meinte Harald Mayer, Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, in einer Aussendung: "An das Spitalspersonal denkt wieder einmal niemand."

Milizübungen könnten bald wieder eingeführt werden

Wien/Kiew/Moskau - Der Krieg in der Ukraine könnte bald erste Auswirkungen auf das Österreichische Bundesheer haben. Das Verteidigungsministerium prüft derzeit die Wiedereinführung der verpflichtenden Milizübungen, die unter dem damaligen Minister Günther Platter (ÖVP) 2006 abgeschafft wurden, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal". Demnach würden Grundwehrdiener künftig nach ihren sechs Monate Grundwehrdienst zwei Monate Milizübungen machen.

Warnung vor Sozialen Medien als Förderer von Drogenkonsum

Wien - Der organisierte Drogenhandel entzieht der Weltwirtschaft jährlich viele Millionen Dollar, die vor allem Entwicklungsländern fehlen, warnt der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) in seinem Jahresbericht 2021. Sorgen bereiten dem in Wien ansässigen Gremium zudem Hinweise auf einen Zusammenhang von Drogenkonsum und der Nutzung Sozialer Medien, die neue Möglichkeiten für den Kauf verbotener Substanzen bieten. Mitunter werde dort Drogenkonsum geradezu glorifiziert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red