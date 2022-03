Generalstabschef will Milliarden für das Heer

Wien/Kiew/Moskau - Das österreichische Bundesheer braucht in den nächsten zehn Jahren zwischen sechs und zehn Mrd. Euro, um alle für die Landesverteidigung benötigten Waffengattungen wieder instand zu setzen. Es gebe beim Bundesheer "keinen Bereich, wo es keinen Modernisierungsbedarf gibt", sagte Generalstabschef Robert Brieger im APA-Interview. Benötigt werden unter anderem Investitionen im Bereich der Infanterie, Flieger- und Drohnenabwehr und in aktive Luftraumüberwachung.

EU will Ukraine auf europäischem Weg unterstützen

Kiew/Moskau/Brüssel - Die EU will "ohne Verzögerungen" die Verbindungen und die Partnerschaft mit der Ukraine stärken, um das Land auf seinem europäischen Weg zu unterstützen. Dies beschlossen die EU-Staats- und Regierungschefs nach intensiven Diskussionen in der Nacht auf Freitag bei ihrem Sondergipfel in Versailles. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, es gebe ein "klares Commitment, dass die Ukraine ein wichtiges Land ist".

Selenskyj: Rund 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Kiew/Moskau - Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge sind in der Ukraine binnen zwei Tagen etwa 100.000 Menschen aus umkämpften Städten in Sicherheit gebracht worden. Allein am Donnerstag sei fast 40.000 Menschen die Flucht aus insgesamt fünf Städten des Landes gelungen. Dies teilt der Präsident in einer Fernsehansprache mit. Gleichzeitig beschuldigte Selenskyj Russland des Angriffs auf einen Fluchtkorridor aus der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol.

UN-Sicherheitsrat tagt am Freitag wegen Biowaffen

Moskau/Kiew - Der UN-Sicherheitsrat wird sich nach dem Willen Russlands am Freitag mit angeblich von den USA in der Ukraine hergestellten Biowaffen beschäftigen. "Die russische Vertretung hat um ein Treffen des Sicherheitsrates für den 11. März gebeten, um die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA auf dem Territorium der Ukraine zu erörtern", schrieb der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski am Donnerstag auf Twitter. Die Sitzung ist für 17.00 Uhr MEZ angesetzt.

Chinas Volkskongress billigt Wachstumskurs von 5,5 Prozent

Peking - Der chinesische Volkskongress hat zum Abschluss seiner diesjährigen Sitzung die ehrgeizige Wachstumsvorgabe der Regierung von 5,5 Prozent für dieses Jahr gebilligt. Erwartungsgemäß stimmten die knapp 3.000 Delegierten am Freitag in Peking für den Arbeitsbericht von Ministerpräsident Li Keqiang, der darin den Wirtschaftskurs für die zweitgrößte Volkswirtschaft vorgegeben hatte.

Energie für Haushalte im Jänner 22 Prozent teurer

Wien - Die Energiepreise für die heimischen Haushalte waren im Jänner um 22,4 Prozent höher als ein Jahr davor und legten gegenüber dem Vormonat Dezember nochmals um 1,4 Prozent zu. Heizöl kostete binnen Jahresfrist um 45,8 Prozent mehr und um 6,0 Prozent mehr als im Dezember. Sprit war rund 30 Prozent teurer als Anfang 2021, blieb gegenüber Dezember aber fast preisstabil, geht aus dem von der Österreichischen Energieagentur errechneten Energiepreisindex (EPI) hervor.

Laut Studie womöglich dreimal so viel Covid-Tote weltweit

Seattle - Die Pandemie hat weltweit womöglich deutlich mehr Todesopfer gekostet als bisher angenommen. Zwischen Jänner 2020 und Dezember 2021 sind einer aktuellen Studie im Fachmagazin "The Lancet" zufolge 18,2 Millionen Menschen mehr gestorben, als in Jahren ohne Pandemie erwartet worden wären. Offiziell verzeichnet sind in diesem Zeitraum nur 5,9 Millionen Corona-Tote.

