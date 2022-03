Generalstabschef will Milliarden für das Heer

Wien/Kiew/Moskau - Das österreichische Bundesheer braucht in den nächsten zehn Jahren zwischen sechs und zehn Mrd. Euro, um alle für die Landesverteidigung benötigten Waffengattungen wieder instand zu setzen. Es gebe beim Bundesheer "keinen Bereich, wo es keinen Modernisierungsbedarf gibt", sagte Generalstabschef Robert Brieger im APA-Interview. Benötigt werden unter anderem Investitionen im Bereich der Infanterie, Flieger- und Drohnenabwehr und in aktive Luftraumüberwachung.

EU will Ukraine auf europäischem Weg unterstützen

Kiew/Moskau/Brüssel - Die EU will "ohne Verzögerungen" die Verbindungen und die Partnerschaft mit der Ukraine stärken, um das Land auf seinem europäischen Weg zu unterstützen. Dies beschlossen die EU-Staats- und Regierungschefs nach intensiven Diskussionen in der Nacht auf Freitag bei ihrem Sondergipfel in Versailles. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, es gebe ein "klares Commitment, dass die Ukraine ein wichtiges Land ist".

Private stellten schon 27.000 Plätze für Ukrainer

Wien/Kiew/Moskau - Die Hilfsbereitschaft in Österreich ukrainischen Flüchtlingen gegenüber bleibt groß. Nicht nur sind laut neuer Peter Hajek-Umfrage für ATV 85 Prozent für die Aufnahme Vertriebener aus dem Land, es wurden auf der Plattform der Bundesbetreuungsagentur auch bereits 27.000 Plätze zur Unterbringung offeriert, hieß es am Freitag auf Anfrage der APA. Unter den Anbietern sind auch 100 Hotels, die kostenlos Raum zur Verfügung stellen.

Putin wirbt um Freiwillige für seinen Krieg in der Ukraine

Moskau/Kiew - Der russische Präsident Wladimir Putin wirbt um Freiwillige für seinen Angriffskrieg im Nachbarland Ukraine. Er wolle freiwilligen Söldner erlauben, gegen die ukrainischen Streitkräfte zu kämpfen, sagte Putin am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Moskau zu seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Zugleich billigte er die Übergabe eroberter, westlicher Raketensysteme an pro-russische Rebellen.

EU-Kommission verteidigt Verzicht auf Öl- und Gas-Embargo

Berlin/Brüssel/Kiew - Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, hat den bisherigen Verzicht auf einen kompletten Stopp russischer Energieimporte verteidigt. Zwar lägen jetzt alle Optionen auf dem Tisch, sagte er am Freitag im "Deutschlandfunk". "Aber wir müssen noch die Möglichkeit haben, weitere Sanktionen zu treffen. Der Krieg hat jetzt wirklich barbarische Formen angenommen." Wenn etwa Krankenhäuser bombardiert würden, müsse es noch die Möglichkeit weiterer Verschärfungen geben.

Russland meldet Einnahme ukrainischer Stadt durch Rebellen

Kiew/Moskau/Charkiw (Charkow) - Pro-russische Separatisten haben am Freitag im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht. Eine Bestätigung seitens der Ukraine gab es zunächst nicht. Zuvor meldete der ukrainische Rettungsdienst Angriffe auf zivile Ziele in der zentralen Stadt Dnipro mit mindestens einem Toten. In Charkiw wurde ein psychiatrisches Krankenhaus getroffen. Für Mariupol hofft die Regierung in Kiew auf einen Fluchtkorridor für Zivilisten.

Nach Kindstod Ermittlungen gegen Eltern in OÖ eingestellt

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die Eltern eines Zweijährigen aus dem Mühlviertel eingestellt, der in der Nacht auf den 23. Dezember im Freien erfroren war. Es sei "keine zeitliche Einordnung möglich gewesen, wann das Kind das Haus verließ", bestätigte eine Staatsanwaltschaftssprecherin Medienberichte am Freitag. Das Paar war am Abend mit einem Babyfon zu Nachbarn gegangen, während der Bub daheim schlief.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red