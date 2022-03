49.323 Neuinfektionen und 27 weitere Todesopfer am Freitag

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat am Freitag erneut an der 50.000er-Marke gekratzt. Die Ministerien meldeten 49.323 weitere Infizierte. Das sind nur 109 Fälle weniger als am bisherigen Höchststand am Donnerstag, 49.432 Neuinfektionen waren da registriert worden. Außerdem wurden 27 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Spitälern ist am Freitag wieder gestiegen.

Generalstabschef will Milliarden für das Heer

Wien/Kiew/Moskau - Das österreichische Bundesheer braucht in den nächsten zehn Jahren zwischen sechs und zehn Mrd. Euro, um alle für die Landesverteidigung benötigten Waffengattungen wieder instand zu setzen. Es gebe beim Bundesheer "keinen Bereich, wo es keinen Modernisierungsbedarf gibt", sagte Generalstabschef Robert Brieger im APA-Interview. Benötigt werden unter anderem Investitionen im Bereich der Infanterie, Flieger- und Drohnenabwehr und in aktive Luftraumüberwachung.

Staatspreis für Europäische Literatur geht an Ali Smith

Wien - Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur geht heuer an die in Schottland geborene Autorin Ali Smith. Diese Juryentscheidung wurde am Freitag bekanntgegeben. Zuletzt war ihre Jahreszeiten-Tetralogie hochgelobt worden, die seit vergangenem Jahr ("Sommer") auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird im Rahmen eines Festaktes während der Salzburger Festspiele vergeben.

EU spricht von Pause in Wiener Iran-Atomverhandlungen

Brüssel - Die Chancen für einen raschen Durchbruch in den Wiener Iran-Atomverhandlungen schwinden. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell hat sich nämlich für eine "Pause" in den vom EU-Spitzendiplomaten Enrique Mora geleiteten Gesprächen ausgesprochen. Zwar liege der endgültige Text "im Wesentlichen" auf dem Tisch, so Borrell am Freitag auf Twitter. Doch wegen "externer Faktoren" sei nun Pause "erforderlich", sagte er in Anspielung auf die jüngsten Forderungen Russlands.

Mehr als 2,5 Mio. Menschen aus der Ukraine geflohen

Kiew/Moskau/Warschau - Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben der UNO mehr als 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Damit seien seit dem letzten Bericht vom Donnerstag rund 200.000 weitere Flüchtlinge hinzugekommen, teilt die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Die meisten Menschen sind nach Polen geflohen. Innerhalb der Ukraine seien zudem mindestens 1,85 Millionen Menschen auf der Flucht, teilt das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mit.

Putin wirbt um Freiwillige für seinen Krieg in der Ukraine

Moskau/Kiew - Der russische Präsident Wladimir Putin wirbt um Freiwillige für seinen Angriffskrieg im Nachbarland Ukraine. Er wolle freiwilligen Söldnern erlauben, gegen die ukrainischen Streitkräfte zu kämpfen, sagte Putin am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Moskau. Zugleich billigte er die Übergabe eroberter, westlicher Raketensysteme an pro-russische Rebellen. Offenbar will er zudem seine Truppen an Russlands Westgrenzen verstärken.

EU will Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln

Versailles/Brüssel - Die EU will ihre Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln. Die EU-Kommission habe vorgeschlagen, weitere 500 Millionen Euro bereitzustellen, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am Rande des zweiten Tages des EU-Sondergipfels zur Ukraine in Versailles. "Jeder war sich vollkommen bewusst, dass wir unsere militärische Unterstützung für die Ukraine verstärken müssen", sagte Borrell. Mehrere EU-Chefs forderten am Freitag eine bessere EU-Verteidigungskooperation.

Private stellten schon 27.000 Plätze für Ukrainer

Wien/Kiew/Moskau - Die Hilfsbereitschaft in Österreich ukrainischen Flüchtlingen gegenüber bleibt groß. Nicht nur sind laut neuer Peter Hajek-Umfrage für ATV 85 Prozent für die Aufnahme Vertriebener aus dem Land, es wurden auf der Plattform der Bundesbetreuungsagentur auch bereits 27.000 Plätze zur Unterbringung offeriert, hieß es am Freitag auf Anfrage der APA. Unter den Anbietern sind auch 100 Hotels, die kostenlos Raum zur Verfügung stellen.

