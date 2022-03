Russland meldet Einnahme ukrainischer Stadt durch Rebellen

Kiew/Moskau/Charkiw (Charkow) - Pro-russische Separatisten haben am Freitag im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht. Das russische Militär weitete seine Luftangriffe in der Ukraine aus und nahm auch den westlichen Teil des Landes unter Beschuss. Der russische Krieg gegen die Ukraine soll nach Angaben aus Kiew bereits Schäden von umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro verursacht haben.

Ökonomen halten Steuersenkung bei Sprit für kontraproduktiv

Wien/Kiew/Moskau - Nach dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) raten auch die Ökonomen des Instituts für Höhere Studien von Mehrwertsteuersenkungen bei Benzin und Diesel ab. Die Preissignale außer Kraft zu setzen, würde die Ziele, die Abhängigkeit von Öl und Gas sowie den CO2-Ausstoß zu reduzieren, konterkarieren. Wichtiger wären zielgerichtete, und dafür großzügige, Hilfen für einkommensschwache Haushalte, sagten die IHS-Experten Klaus Weyerstraß und Sebastian Koch am Freitag.

Ukrainer bekommen vollen Arbeitsmarkt-Zugang

Wien/Kiew/Moskau - Ukrainische Flüchtlinge werden vollen Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt erhalten. Das hat Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Pressekonferenz Freitagmittag klar gestellt. Beschäftigungsbewilligungen werden nach einer Registrierung von Amts wegen möglich sein. Bürokratische Wege sollen für die Vertriebenen kurz gehalten werden. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) kündigte dafür zentrale Servicestellen an.

EU will Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln

Versailles/Brüssel - Die EU will ihre Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln. Die EU-Kommission habe vorgeschlagen, weitere 500 Millionen Euro bereitzustellen, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am zweiten Tag des EU-Sondergipfels zur Ukraine in Versailles. Während die EU-Chefs ihren Willen zur Verteidigungskooperation betonten, spaltet sie die Frage des EU-Beitritts Kiews weiter. Österreich trat indes "Gerüchten" entgegen, es habe Sanktionen gegen den Oligarchen Oleg Deripaska vereitelt.

Mehr als 2,5 Mio. Menschen aus der Ukraine geflohen

Kiew/Moskau/Warschau - Die Zahl der Menschen, die seit dem russischen Einmarsch aus der Ukraine geflohen sind, hat 2,5 Millionen überschritten. Das ging am Freitag aus den täglich aktualisierten Daten des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) hervor. Nach diesen Angaben waren mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine in Polen, gut 225.000 nach Ungarn, 176.000 in die Slowakei und gut 282.000 in weiteren europäischen Ländern, darunter Österreich.

Putin wirbt um Freiwillige für seinen Krieg in der Ukraine

Moskau/Kiew - Der russische Präsident Wladimir Putin wirbt um Freiwillige für seinen Angriffskrieg im Nachbarland Ukraine. Er wolle freiwilligen Söldnern erlauben, gegen die ukrainischen Streitkräfte zu kämpfen, sagte Putin am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Moskau. Zugleich billigte er die Übergabe eroberter, westlicher Raketensysteme an pro-russische Rebellen. Offenbar will er zudem seine Truppen an Russlands Westgrenzen verstärken.

49.323 Neuinfektionen und 27 weitere Todesopfer am Freitag

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat am Freitag erneut an der 50.000er-Marke gekratzt. Die Ministerien meldeten 49.323 weitere Infizierte. Das sind nur 109 Fälle weniger als am bisherigen Höchststand am Donnerstag, 49.432 Neuinfektionen waren da registriert worden. Außerdem wurden 27 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern ist am Freitag wieder gestiegen.

EU spricht von Pause in Wiener Iran-Atomverhandlungen

Brüssel - Die Chancen für einen raschen Durchbruch in den Wiener Iran-Atomverhandlungen schwinden. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell hat sich nämlich für eine "Pause" in den vom EU-Spitzendiplomaten Enrique Mora geleiteten Gesprächen ausgesprochen. Zwar liege der endgültige Text "im Wesentlichen" auf dem Tisch, so Borrell am Freitag auf Twitter. Doch wegen "externer Faktoren" sei nun Pause "erforderlich", sagte er in Anspielung auf die jüngsten Forderungen Russlands.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red