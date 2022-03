Bundesheer soll wieder auf Vordermann gebracht werden

Wien/Kiew/Moskau - Die Pläne für eine Aufrüstung des österreichischen Bundesheers im Lichte des Ukraine-Krieges werden immer konkreter. Generalstabschef Robert Brieger nannte am Freitag im APA-Interview viele Waffengattungen, die einer dringenden Modernisierung bzw. Neubeschaffungen bedürften. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach sich gleichzeitig dafür aus, das Heeresbudget noch heuer auf ein Prozent des BIP und damit von derzeit 2,7 auf über vier Mrd. Euro anzuheben.

Russland meldet Einnahme ukrainischer Stadt durch Rebellen

Kiew/Moskau/Charkiw (Charkow) - Pro-russische Separatisten haben am Freitag im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht. Das russische Militär weitete seine Luftangriffe in der Ukraine aus und nahm auch den westlichen Teil des Landes unter Beschuss. Der russische Krieg gegen die Ukraine soll nach Angaben aus Kiew bereits Schäden von umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro verursacht haben.

EU will Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln

Versailles/Brüssel - Die EU will ihre Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln. Die EU-Kommission habe vorgeschlagen, weitere 500 Millionen Euro bereitzustellen, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am zweiten Tag des EU-Sondergipfels zur Ukraine in Versailles. Während die EU-Chefs ihren Willen zur Verteidigungskooperation betonten, spaltet sie die Frage des EU-Beitritts Kiews weiter. Österreich trat indes "Gerüchten" entgegen, es habe Sanktionen gegen den Oligarchen Oleg Deripaska vereitelt.

Mehr als 2,5 Mio. Menschen aus der Ukraine geflohen

Kiew/Moskau/Warschau - Die Zahl der Menschen, die seit dem russischen Einmarsch aus der Ukraine geflohen sind, hat 2,5 Millionen überschritten. Das ging am Freitag aus den täglich aktualisierten Daten des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) hervor. Nach diesen Angaben waren mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine in Polen, gut 225.000 nach Ungarn, 176.000 in die Slowakei und gut 282.000 in weiteren europäischen Ländern, darunter Österreich.

Ukrainer bekommen vollen Arbeitsmarkt-Zugang

Wien/Kiew/Moskau - Ukrainische Flüchtlinge werden vollen Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt erhalten. Das hat Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Pressekonferenz Freitagmittag klargestellt. Allerdings muss der Arbeitgeber beim AMS eine Beschäftigungsbewilligung einholen. Bürokratische Wege sollen für die Vertriebenen insgesamt kurz gehalten werden. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) kündigte dafür zentrale Servicestellen an.

49.323 Neuinfektionen und 27 weitere Todesopfer am Freitag

Wien - Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat am Freitag erneut an der 50.000er-Marke gekratzt. Die Ministerien meldeten 49.323 weitere Infizierte. Das sind nur 109 Fälle weniger als am bisherigen Höchststand am Donnerstag, 49.432 Neuinfektionen waren da registriert worden. Außerdem wurden 27 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern ist am Freitag wieder gestiegen.

Oö. Wasserkraftwerken könnte Naturschutzbewilligung fehlen

Linz - Mehrere oö. Wasserkraftwerke, darunter große Donaukraftwerke, könnten nach Ansicht der oö. Umweltanwaltschaft keine naturschutzrechtliche Bewilligung haben. Das hat LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Freitag bekanntgemacht. Nun steht man vor der kuriosen Frage, wie man diesem jahrzehntelangen mutmaßlichen Versäumnis begegnet. Naturschutzreferent Haimbuchner befürchtet "millionenschwere Auflagen" und kritisiert "bürokratische Spitzfindigkeiten".

Pause in den Wiener Iran-Atomverhandlungen

Brüssel - In den Wiener Atomverhandlungen wird es auch diese Woche keine Einigung geben. Die EU hat nämlich eine Pause in den von ihr geleiteten Gesprächen verkündet. Zwar liege der endgültige Text "im Wesentlichen" auf dem Tisch, so EU-Außenbeauftragter Josep Borrell am Freitag. Wegen "externer Faktoren" sei aber eine Pause "erforderlich", sagte er in Anspielung auf die jüngsten Forderungen Russlands, das die westlichen Kriegssanktionen über den Iran-Atomdeal wegbekommen will.

Wiener Börse baut Kursgewinne nach Putin-Aussagen aus

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag nach Aussagen des russischen Präsidenten Putin deutlich zugelegt. Bei den Gesprächen mit der Ukraine gibt es demnach laut Putin bestimmte positive Veränderungen. Der Leitindex ATX stieg um 2,70 Prozent auf 3.207,31 Einheiten, zwischenzeitlich hatte das Plus fast vier Prozent betragen. Bankaktien konnten die Aufschläge besonders deutlich erweitern. Erste Group kletterten um 4,63 Prozent. Post-Titel rutschten nach Zahlen 3,6 Prozent ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red