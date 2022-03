Menschen in der Ukraine unter verstärktem Beschuss

Kiew/Moskau - Die Bevölkerung von Städten und Dörfern in der Ukraine ist am Samstag erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee genommen worden. Vor allem aus dem Süden wurden heftige Kämpfe gemeldet, aber auch im Osten sowie aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew. Für die etwa 400.000 Bewohner der belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten zeichnete sich keinerlei Erleichterung ab. Bei der Evakuierung eines Dorfes östlich von Kiew wurden offenbar sieben Menschen getötet.

Ukrainischer Präsident ortet neuen Gesprächsansatz Russlands

Kiew/Moskau/Berlin - Russland verfolgt nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei den Gesprächen über eine Beendigung des Krieges mittlerweile einen "grundlegend anderen Ansatz". Zunächst hätten die Vertreter Moskaus nur "Ultimaten gestellt", sagte Selenskyj am Samstag bei einer Pressekonferenz. Mittlerweile habe man "angefangen zu reden". Er sei "froh", ein "Signal aus Russland erhalten" zu haben.

Rauch will an reduziertem Corona-Testangebot festhalten

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will an einem reduzierten Angebot an Gratis-Coronatests festhalten. Er wird sich dafür einsetzen, dass ein "bestimmtes Ausmaß weiterhin möglich sein wird", eine komplette Beendigung halte er für "ganz schwierig", so Rauch am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast". Womöglich seien die Öffnungsschritte etwas zu früh gekommen, er werde aber jedenfalls daran festhalten. Die Opposition kritisierte den "Zickzack-Kurs".

Über 44.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 44.465 Corona-Infektionen sind in Österreich am Samstag, eine Woche nach dem "Öffnungstag" mit weitgehendem Wegfall der meisten Maßnahmen mit Ausnahme von Wien, gemeldet worden. Der Siebentages-Schnitt erhöhte sich mit diesem Rekordwert für diesen Wochentag so auf 39.510, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 3.079,9 Fälle auf 100.000 Einwohner und liegt damit wieder über 3.000.

In 27 Tiroler Gemeinden finden Stichwahlen statt

Innsbruck - In Tirol finden heute, Sonntag, nach den Gemeinderatswahlen am 27. Februar Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt. Ursprünglich waren in 31 Kommunen Urnengänge vorgesehen, doch in vier davon kam es zu Verzichtserklärungen von Kandidaten und damit entfiel der zweite Durchgang. Besonders im Fokus stehen die Bezirkshauptstädte Kufstein, Schwaz und Imst.

Größerer Waldbrand im Tiroler Bezirk Reutte ausgebrochen

Reutte/Füssen - In Tirol ist Samstagmittag in Pinswang (Bezirk Reutte) ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Am Nachmittag waren mehrere Feuerwehren aus Tirol und Deutschland im Einsatz. Am Abend wurde der Löscheinsatz wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Brand konnte eingedämmt werden, allerdings kam es immer wieder zum Auflodern von Glutnestern. Über die Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet, am Sonntag sollen die Löscharbeiten fortgesetzt werden.

81 Hinrichtungen in Saudi-Arabien an einem Tag

Riad - An nur einem Tag hat Saudi-Arabien mehr Menschen hingerichtet als im gesamten vergangenen Jahr. Nach Berichten der Staatsmedien wurden am Samstag 81 Menschen wegen Terrorismusvorwürfen hingerichtet. Laut amtlicher Nachrichtenagentur SPA hatten sie Verbindungen zum "Islamischen Staat, Al-Kaida, den Houthis und anderen terroristischen Organisationen". Menschenrechtsaktivisten verurteilten das Vorgehen der Behörden in der Golfmonarchie.

Mann in der Steiermark durch Tritt von Kuh getötet

Birkfeld - In Birkfeld im oststeirischen Bezirk Weiz ist es Samstagnachmittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall mit einer Kuh gekommen. Das Tier trat einen 46-Jährigen im Stall gegen den Kopf und verletzte ihn so schwer, dass er zusammenbrach und starb. Der Bruder des 46-Jährigen scheiterte mit einer Reanimation, auch die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr ausrichten. Das Unfallopfer könnte im Stall gestolpert sein, sodass die Kuh erschrak, mutmaßt die Polizei.

red