Offenbar Truppenübungsplatz bei Lwiw von Raketen getroffen

Kiew/Moskau - Die Umgebung der westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) ist Sonntag früh von mehreren Explosionen erschüttert worden. Die Deutsche Presse-Agentur dpa berichtete sogar von Detonationen in Lwiw selbst. Es wurde Luftalarm ausgelöst. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Berufung auf die Regionale Militärverwaltung, das Ziel sei ein Truppenübungsplatz nahe von Lwiw und der polnischen Grenze gewesen. Demnach wurden acht Raketen auf die ukrainische Militärbasis abgefeuert.

Kiew: Russische Einheiten versuchen weiter Sturm Mariupols

Kiew/Moskau - Russische Einheiten versuchen weiter eine Erstürmung der seit Tagen belagerten Hafenstadt Mariupol. Das teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht auf Sonntag via Facebook mit. Prorussische Separatisten waren dort demnach zuletzt mit Unterstützung russischer Truppen in östliche Randbezirke der 400.000-Einwohner-Stadt vorgestoßen. Die Bevölkerung in der Ukraine war am Samstag generell erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee genommen worden.

Gazprom liefert weiter Gas nach Europa

Moskau/Kiew - Trotz des Kriegs in der Ukraine erfüllt der russische Energiekonzern Gazprom nach eigenen Angaben weiter seine Verträge über Gaslieferungen durch das Nachbarland nach Europa. Am Sonntag würden 109,6 Millionen Kubikmeter durch die Röhren gepumpt, sagte der Sprecher des staatlichen Energiekonzerns Gazprom, Sergej Kuprijanow, der Agentur Tass zufolge. Am Vortag waren es demnach 109,5 Millionen Kubikmeter. Laut Vertrag liefert Gazprom jährlich 40 Milliarden Kubikmeter Gas.

Senioren fühlen sich bei Banken-Apps oft diskriminiert

Wien - Die Digitalisierung führt dazu, dass sich auch immer mehr ältere Menschen IT-Neuerungen nicht mehr entziehen können. Im Gegensatz zu sogenannten "Digital Natives" tun sich "Digital Immigrants" hierbei naturgemäß schwerer. Etwa bei Bankgeschäften kommt man der Nutzung von Apps immer seltener aus, auch wegen der Ausdünnung der Filialdichte. In Spanien gab es schon Seniorenproteste. Auch österreichische Seniorenvertreter fordern gegenüber der APA mehr Schutz vor Diskriminierung.

Zwei Verletzte bei Messerattacke in NY-Museum of Modern Art

New York - Zwei Mitarbeiterinnen des weltberühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York sind am Samstag bei einer Messerattacke verletzt worden. Die beiden Opfer seien "in stabilem Zustand" in ein nahe gelegenes Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Täter handelt es sich offenbar um einen bereits mehrfach auffällig gewordenen Stammgast des MoMA, dem kürzlich wegen "ungebührlichen Verhaltens" die Mitgliedskarte entzogen worden war. Das Gebäude wurde evakuiert.

In 27 Tiroler Gemeinden finden Stichwahlen statt

Innsbruck - In Tirol finden am Sonntag nach den Gemeinderatswahlen am 27. Februar Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt. Ursprünglich waren in 31 Kommunen Urnengänge vorgesehen, doch in vier davon kam es zu Verzichtserklärungen von Kandidaten und damit entfiel der zweite Durchgang. Besonders im Fokus stehen die Bezirkshauptstädte Kufstein, Schwaz und Imst.

Mehrere Raketen auf nordirakische Stadt Erbil gefeuert

Bagdad/Erbil - In der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Erbil, sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Raketen eingeschlagen. Laut kurdischen Sicherheitskräfte handelte es sich um "zwölf ballistische Raketen". Die Attacke habe dem US-Konsulat gegolten, hieß es demnach. Ein US-Vertreter sagte, der Angriff sei aus dem Iran gestartet worden. Der Informant wollte aber anonym bleiben und nannte zudem keine Details. Die Operation reklamierte zunächst auch niemand für sich.

