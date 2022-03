Ukrainische Armee berichtet von heftigen Kämpfen bei Kiew

Kiew/Moskau - Die Gefechte rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew gehen nach Angaben der ukrainischen Armee weiter. Es gebe heftige Kämpfe in Irpin und Makariw im Gebiet Kiew, teilte das Militär Sonntagfrüh mit. Ähnlich sei die Lage auch in anderen Dörfern, die humanitäre Lage werde immer schlechter. Allein am Samstag wurden etwa aus Butscha, Irpin, Hostomel und Worsel nordwestlich von Kiew etwa 20.000 Menschen evakuiert. Die Rettung von Zivilisten sollte fortgesetzt werden.

Viele Festnahmen bei neuen Protesten in Russland

Moskau/Kiew - Bei neuen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern landesweit mehr als 60 Menschen festgenommen worden. Zu den Festnahmen sei es bei Protesten in 14 Städten gekommen, teilte die Organisation Owd-Info am Sonntagmittag mit. Es wurde damit gerechnet, dass diese Zahl im Laufe des Tages weiter steigt. Aktionen gab es demnach etwa in Wladiwostok im äußersten Osten und in Irkutsk am Baikalsee sowie im sibirischen Tomsk.

Explosion in Einfamilienhaus in Niederösterreich

Dürnkrut - In einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) hat sich am Sonntagvormittag eine Explosion ereignet. Eine Verletzte wurde nach Angaben von Sonja Kellner, der Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, gerettet und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in ein Krankenhaus geflogen. Das Objekt wurde zerstört, es blieb nur ein Trümmerhaufen übrig. Schäden gab es auch an angrenzenden Gebäuden, wie Georg Schicker vom Bezirksfeuerwehrkommando mitteilte.

Zwei Verletzte bei Messerattacke in NY-Museum of Modern Art

New York - Zwei Mitarbeiterinnen des weltberühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York sind am Samstag bei einer Messerattacke verletzt worden. Die beiden Opfer seien "in stabilem Zustand" in ein nahe gelegenes Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Täter handelt es sich offenbar um einen bereits mehrfach auffällig gewordenen Stammgast des MoMA, dem kürzlich wegen "ungebührlichen Verhaltens" die Mitgliedskarte entzogen worden war. Das Gebäude wurde evakuiert.

In 27 Tiroler Gemeinden finden Stichwahlen statt

Innsbruck - In Tirol finden am Sonntag nach den Gemeinderatswahlen am 27. Februar Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt. Ursprünglich waren in 31 Kommunen Urnengänge vorgesehen, doch in vier davon kam es zu Verzichtserklärungen von Kandidaten und damit entfiel der zweite Durchgang. Besonders im Fokus stehen die Bezirkshauptstädte Kufstein, Schwaz und Imst.

Mehrere Raketen auf nordirakische Stadt Erbil gefeuert

Bagdad/Erbil - In der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Erbil, sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Raketen eingeschlagen. Laut kurdischen Sicherheitskräfte handelte es sich um "zwölf ballistische Raketen". Die Attacke habe dem US-Konsulat gegolten, hieß es demnach. Ein US-Vertreter sagte, der Angriff sei aus dem Iran gestartet worden. Der Informant wollte aber anonym bleiben und nannte zudem keine Details. Die Operation reklamierte zunächst auch niemand für sich.

Senioren fühlen sich bei Banken-Apps oft diskriminiert

Wien - Die Digitalisierung führt dazu, dass sich auch immer mehr ältere Menschen IT-Neuerungen nicht mehr entziehen können. Im Gegensatz zu sogenannten "Digital Natives" tun sich "Digital Immigrants" hierbei naturgemäß schwerer. Etwa bei Bankgeschäften kommt man der Nutzung von Apps immer seltener aus, auch wegen der Ausdünnung der Filialdichte. In Spanien gab es schon Seniorenproteste. Auch österreichische Seniorenvertreter fordern gegenüber der APA mehr Schutz vor Diskriminierung.

WWF drängt auf Ausstieg aus fossiler Preisfalle

Wien - Die Umweltschutzorganisation WWF drängt vor dem Energiegipfel der türkis-grünen Regierung auf Lösungen, die langfristig wirken. Statt kurzfristiger Scheinlösungen brauche es sinnvolle Auswege aus der fossilen Preisfalle, erklärte WWF-Energiesprecher Karl Schellmann am Sonntag in einer Aussendung.

