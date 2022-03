Dutzende Tote bei russischem Raketenangriff nahe Lwiw

Kiew/Moskau - Russland hat bei seinem Krieg in der Ukraine erstmals auch einen folgenreichen Raketenangriff in unmittelbarer Nähe der polnischen Grenze verübt. Am Sonntag starben mindestens 35 Menschen bei der Attacke auf einen Truppenübungsplatz unweit der Stadt Lwiw. 134 weitere wurden nach ukrainischen Angaben verletzt. Unter anderem auch rund um Kiew gingen am 18. Tag der Invasion heftige Gefechte weiter. Die Lage der Einwohner der belagerten Hafenstadt Mariupol bleibt dramatisch.

IAEA besorgt über Kontrolle über AKW Saporischschja

Wien/Kiew/Moskau - Bei dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja herrscht Unklarheit, wer für Betrieb und Sicherheit verantwortlich ist. Der ukrainische Atomkraftbetreiber Enerhoatom meldete der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, das Atomkraftwerk stehe "unter der Kontrolle des Befehlshabers der russischen Streitkräfte", wie die IAEA am Samstagabend berichtete. Die IAEA zeigte sich über das Gerangel um die Kontrolle des AKW besorgt.

Viele Festnahmen bei neuen Protesten in Russland

Moskau/Kiew - Bei neuen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern landesweit mehr als 60 Menschen festgenommen worden. Zu den Festnahmen sei es bei Protesten in 14 Städten gekommen, teilte die Organisation Owd-Info am Sonntagmittag mit. Es wurde damit gerechnet, dass diese Zahl im Laufe des Tages weiter steigt. Aktionen gab es demnach etwa in Wladiwostok im äußersten Osten und in Irkutsk am Baikalsee sowie im sibirischen Tomsk.

Rund 38.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 38.060 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet worden, das sind rund 10.000 mehr als noch am vergangenen Sonntag gemeldet wurden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 3186,8 Fälle auf 100.000 Einwohner, vor einer Woche lag dieser Wert bei 2.331,1. Um 43 stieg gegenüber gestern die Zahl der Krankenhauspatienten und belief sich somit auf 2.797 Personen - ein Anstieg von 13 Prozent in einer Woche.

China trotz Null-Covid mit Tagesrekord bei Fallzahlen

Peking - Bei der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen weiter in die Höhe. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3.100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schließung von Schulen und Universitäten.

Frau bei Explosion in Einfamilienhaus in NÖ verletzt

Dürnkrut - Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) ist am Sonntagvormittag eine Frau verletzt worden. Sie wurde nach Polizeiangaben vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Das Objekt wurde zerstört, es blieb nur ein Trümmerhaufen übrig. Schäden gab es auch an einem benachbarten Gebäude. Das Landeskriminalamt Niederösterreich nahm die Ursachenermittlung auf.

Zwei Verletzte bei Messerattacke in NY-Museum of Modern Art

New York - Zwei Mitarbeiterinnen des weltberühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York sind am Samstag bei einer Messerattacke verletzt worden. Die beiden Opfer seien "in stabilem Zustand" in ein nahe gelegenes Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Täter handelt es sich offenbar um einen bereits mehrfach auffällig gewordenen Stammgast des MoMA, dem kürzlich wegen "ungebührlichen Verhaltens" die Mitgliedskarte entzogen worden war. Das Gebäude wurde evakuiert.

In 27 Tiroler Gemeinden finden Stichwahlen statt

Innsbruck - In Tirol finden am Sonntag nach den Gemeinderatswahlen am 27. Februar Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt. Ursprünglich waren in 31 Kommunen Urnengänge vorgesehen, doch in vier davon kam es zu Verzichtserklärungen von Kandidaten und damit entfiel der zweite Durchgang. Besonders im Fokus stehen die Bezirkshauptstädte Kufstein, Schwaz und Imst.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red