Dutzende Tote bei russischem Raketenangriff nahe Lwiw

Kiew/Moskau - Russland hat bei seinem Krieg in der Ukraine erstmals auch einen folgenreichen Raketenangriff in unmittelbarer Nähe der polnischen Grenze verübt. Am Sonntag starben mindestens 35 Menschen bei der Attacke auf einen Truppenübungsplatz unweit der Stadt Lwiw. 134 weitere wurden nach ukrainischen Angaben verletzt. Unter anderem auch rund um Kiew gingen am 18. Tag der Invasion heftige Gefechte weiter. Die Lage der Einwohner der belagerten Hafenstadt Mariupol bleibt dramatisch.

Kanzleramt bestellt Flüchtlingskoordinator

Wien/Kiew/Moskau - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntag wegen des Zustroms Vertriebener aus der Ukraine eine Flüchtlingskoordination im Bundeskanzleramt eingerichtet. Mit der Leitung wurde Michael Takacs betraut, der zuletzt als Kabinettschef-Stellvertreter von VP-Innenminister Gerhard Karner tätig war und bereits von August 2015 bis September 2016 an der Seite von Christian Konrad die einsetzende Flüchtlingskrise koordiniert hatte.

US-Journalist in Irpin bei Kiew getötet

Kiew/Moskau - Bei einem Angriff in der Ukraine ist ein US-Journalist getötet worden. Ein weiterer US-Journalist sei bei dem Angriff im Vorort Irpin nordwestlich von Kiew verletzt worden, sagte der Chirurg Danylo Schapowalow, der als Freiwilliger vor Ort im Einsatz war. Die ukrainischen Behörden machten russische Truppen für den Angriff verantwortlich, überprüfen ließ sich das nicht. AFP-Reporter in dem Gebiet hörten Artillerie- und Gewehrfeuer.

Rund 38.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 38.060 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet worden, das sind rund 10.000 mehr als noch am vergangenen Sonntag gemeldet wurden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 3186,8 Fälle auf 100.000 Einwohner, vor einer Woche lag dieser Wert bei 2.331,1. Um 43 stieg gegenüber gestern die Zahl der Krankenhauspatienten und belief sich somit auf 2.797 Personen - ein Anstieg von 13 Prozent in einer Woche.

Gratistests laut Brunner "nicht mehr für alle zu jeder Zeit"

Wien - Geht es nach Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sollen die Gratis-Coronatests "nicht mehr für alle zu jeder Zeit" verfügbar sein. Schließlich seien die Kosten der Tests "gewaltig", auch im Verhältnis zur Beschaffung der Impfstoffe. Für besonders vulnerable Gruppen oder den Pflegebereich könne es sie aber weitergeben, so Brunner in der ORF-Pressestunde. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte tags zuvor betont, an einem reduzierten Angebot festhalten zu wollen.

China trotz Null-Covid mit Tagesrekord bei Fallzahlen

Peking - Bei der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen trotz der Strategie Null-Covid weiter in die Höhe. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3.100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schließung von Schulen und Universitäten.

Frau bei Explosion in Einfamilienhaus in NÖ verletzt

Dürnkrut - Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) ist am Sonntagvormittag die 66-jährige Hausbesitzerin verletzt worden. Sie war nach Polizeiangaben bei ihrer Rettung ansprechbar und wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Das Objekt wurde zerstört, es blieb nur ein Trümmerhaufen übrig. Schäden gab es auch an einem benachbarten Gebäude.

Erste Ergebnisse bei Tiroler Bürgermeisterstichwahlen

Innsbruck - Die ersten Wahllokale für die Stichwahlen um das Bürgermeisteramt in Tirol sind bereits geschlossen. Am frühen Nachmittag lagen in einigen wenigen, kleineren Gemeinden der insgesamt 27 schon Ergebnisse vor. In den größeren Gemeinden sowie Bezirkshauptstädten, in denen es beim ersten Urnengang am 27. Februar zu keiner Entscheidung gekommen war, haben die Wahllokale aber teils noch bis 16.00 Uhr offen.

