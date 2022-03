Bereits mehr als 2.100 Bewohner von Mariupol getötet

Kiew/Moskau - In der von russischen Truppen belagerten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sind laut Stadtverwaltung seit Beginn der russischen Offensive bereits 2.187 Einwohner getötet worden. Die russischen "Besatzer greifen zynisch und absichtlich Wohngebäude und dicht bevölkerte Gebiete an und zerstören Kinderkrankenhäuser und städtische Einrichtungen", hieß es am Sonntag auf Telegram. Eine Evakuierung scheiterte erneut. Rund um Kiew gab es am 18. Tag der Invasion heftige Gefechte.

Nach Energiegipfel will Regierung weiter beraten

Wien/Kiew/Moskau - Der von der türkis-grünen Regierung einberufene Energiegipfel mit Wirtschaftsforschern und Vertretern der Energiebranche ist am Sonntagnachmittage ohne konkrete Ergebnisse zu Ende gegangen. Ziel der "Arbeitssitzung" sei ein "Faktencheck" gewesen", erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Treffen per Aussendung. "Im nächsten Schritt beraten wir in den kommenden Tagen auf politischer Ebene, welche Maßnahmen wir setzen können, um diese Teuerung abzufedern."

Ex-Wirecard-Chef Braun wird angeklagt

Aschheim - Die Münchner Staatsanwaltschaft hat dem "Handelsblatt" zufolge Anklage gegen den langjährigen Wirecard-Chef, den Österreicher Markus Braun, erhoben. Auf 480 Seiten beschuldigten die Ermittler ihn des bandenmäßigen Betrugs, der Veruntreuung von Vermögen des einstigen DAX-Konzerns, der Bilanzfälschung sowie der Marktmanipulation, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf informierte Kreise.

Iran beansprucht Raketenangriff in Erbil für sich

Erbil - Der Iran hat nach eigener Aussage die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Erbil, mit Raketen beschossen. Dort gingen am frühen Sonntagmorgen zwölf Raketen nieder, wie das kurdische Innenministerium erklärte. Sie seien auf das US-Konsulat gezielt worden und in einem Wohngebiet eingeschlagen. Der kurdische TV-Sender Rudaw berichtete, einige Raketen seien in der Nähe des neuen Konsulats zu Boden gegangen, das sich derzeit noch im Bau befinde.

Tiroler Bürgermeisterstichwahlen mit zwei ÖVP-Schlappen

Innsbruck - Seit Sonntagabend steht in allen Tiroler Gemeinden fest, wer künftig an der Spitze steht: Die Bürgermeisterstichwahlen zwei Wochen nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen sind geschlagen. Und sie brachten zwei ÖVP-Schlappen in wichtigen Städten, nämlich in der Bezirkshauptstadt Schwaz (ging an die SPÖ) und Hall in Tirol. In Kufstein und Imst konnten sich der parteifreie Martin Krumschnabel bzw. ÖVP-LAbg. Stefan Weirather durchsetzen.

Frau bei Explosion in Einfamilienhaus in NÖ verletzt

Dürnkrut - Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) ist am Sonntagvormittag die 66-jährige Hausbesitzerin verletzt worden. Sie war nach Polizeiangaben bei ihrer Rettung ansprechbar und wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Das Objekt wurde zerstört, es blieb nur ein Trümmerhaufen übrig. Schäden gab es auch an einem benachbarten Gebäude.

Gratistests laut Brunner "nicht mehr für alle zu jeder Zeit"

Wien - Geht es nach Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sollen die Gratis-Coronatests "nicht mehr für alle zu jeder Zeit" verfügbar sein. Schließlich seien die Kosten der Tests "gewaltig", auch im Verhältnis zur Beschaffung der Impfstoffe. Für besonders vulnerable Gruppen oder den Pflegebereich könne es sie aber weitergeben, so Brunner in der ORF-Pressestunde. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte tags zuvor betont, an einem reduzierten Angebot festhalten zu wollen.

China trotz Null-Covid mit Tagesrekord bei Fallzahlen

Peking - Bei der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen trotz der Strategie Null-Covid weiter in die Höhe. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3.100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schließung von Schulen und Universitäten.

