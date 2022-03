Krim und Donbass angeblich durch Landkorridor verbunden

Kiew/Moskau - Die von Russland annektierte Halbinsel Krim und der Donbass im Osten der Ukraine sollen nun durch einen Landkorridor verbunden sein. Das sagte der Vize-Ministerpräsident der Regierung der Krim, Georgi Muradow, der russischen staatlichen Agentur Ria Nowosti am Montag. Eine Bestätigung der Ukraine dafür gibt es nicht. Bei einem Angriff am Montagfrüh in Kiew wurden mindestens zwei Menschen getötet, berichtete das ukrainische Fernsehen.

Russische Truppen bereiten laut Kiew mehrere Offensiven vor

Kiew/Moskau - Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem in der Nacht auf Montag auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe etwa auf die Städte Charkiw im Osten, Sumy im Nordosten oder auch den Kiewer Vorort Browari.

Selenskyj fordert vor neuen Gesprächen Treffen mit Putin

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor den neuen Gesprächen mit Russland ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin gefordert. Das Ziel sei es, "alles zu tun, um ein Treffen der Präsidenten zu ermöglichen. Ein Treffen, auf das die Menschen sicher warten", sagte Selenskyj am Montagmorgen in einer Videobotschaft. Die Ukraine und Russland werden ihre Gespräche laut ukrainischen Angaben um 09.30 Uhr (MEZ) starten.

NATO probt bei Manöver Verteidigung Norwegens

Kiew/Moskau/Oslo - Inmitten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hält die NATO ab Montag (09.00 Uhr) in Norwegen ihre größte Militärübung in diesem Jahr ab. An dem Manöver "Cold Response" nehmen rund 30.000 Soldaten, 200 Flugzeuge und 50 Schiffe aus 27 Nationen teil. Die Übungen finden auf dem Wasser, zur Luft und auf dem Land statt, geprobt werden soll dabei die Verteidigung Norwegens unter schwierigen klimatischen Bedingungen.

Euro-Finanzminister beraten über Folgen von Ukraine-Krieg

Brüssel/Kiew/Moskau - Die Finanzminister der Euro-Länder beraten am Montag in Brüssel über die Folgen des Ukraine-Krieges (ab 15.00 Uhr). Befürchtet werden laut Diplomaten "schwerwiegende" Auswirkungen auf die 19 Länder mit der Gemeinschaftswährung. So dürften die deutlich steigenden Energiepreise die Inflation weiter antreiben, mit schmerzhaften Folgen für Verbraucher wie Unternehmen. Die EU-Kommission erwägt deshalb unter anderem einen Preisdeckel für Öl und Erdgas.

Österreich übernimmt 2.000 Vertriebene aus Moldau

Wien/Kiew/Moskau - Österreich hilft der Republik Moldau bei der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung mitteilte, sollen 2.000 Personen, die sich in die ehemalige Sowjetrepublik geflüchtet haben, aufgenommen werden. Moldau hatte sich an die EU mit dem Ersuchen um Unterstützung gewandt.

Eltern von schwer verletztem Baby in Linz vor Gericht

Linz - Weil sie ihr Baby mehrmals heftig geschlagen und fest angepackt haben sollen, stehen heute, Montag, Mutter und Vater wegen "Quälens einer unmündigen, jüngeren oder wehrlosen Person" in Linz vor Gericht. Das Martyrium für den Buben habe laut Staatsanwaltschaft gut drei Wochen nach seiner Geburt begonnen. Dem Säugling wurden der linke Oberschenkel, mehrere Rippen und der Schädel gebrochen. Die 26-Jährige und der 24-Jährige stritten bisher die Misshandlungen ab.

Starke Erdbeben erschüttern pazifische Inseln

Manila/Jakarta - Starke Erdbeben haben am frühen Montagmorgen (Ortszeit) die südostasiatischen Inselstaaten der Philippinen und Indonesien getroffen. Beide Länder liegen auf dem sogenannten pazifischen Feuerring, der seismisch und vulkanisch aktivsten Zone der Welt. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red