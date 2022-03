Krim und Donbass angeblich durch Landkorridor verbunden

Kiew/Moskau - Die von Russland annektierte Halbinsel Krim und der Donbass im Osten der Ukraine sollen nun durch einen Landkorridor verbunden sein. Das sagte der Vize-Ministerpräsident der Regierung der Krim, Georgi Muradow. Eine Bestätigung der Ukraine dafür gibt es nicht. Für diesen Montag sind nach Angaben der ukrainischen Regierung zehn Fluchtkorridore vereinbart. Bei einem Angriff Montag früh in Kiew wurden mindestens zwei Menschen getötet, berichtete das ukrainische Fernsehen.

Russische Truppen bereiten laut Kiew mehrere Offensiven vor

Kiew/Moskau - Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem in der Nacht auf Montag auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe etwa auf die Städte Charkiw im Osten, Sumy im Nordosten oder auch den Kiewer Vorort Browari.

US-Medien: Russland bat China um militärische Hilfe

Washington/Kiew - Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Russland nach Angaben von Vertretern der US-Regierung China nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten. Die nicht namentlich genannten Regierungsvertreter machten demnach keine Angaben dazu, welche Waffen oder Munition Moskau sich von Peking erhoffte. Auch blieb unklar, wie China auf die Anfragen reagierte. Die Regierung in Peking warf den USA vor, Falschinformationen zu verbreiten.

Selenskyj fordert vor neuen Gesprächen Treffen mit Putin

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor den neuen Gesprächen mit Russland ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin gefordert. Das Ziel sei es, "alles zu tun, um ein Treffen der Präsidenten zu ermöglichen. Ein Treffen, auf das die Menschen sicher warten", sagte Selenskyj am Montagmorgen in einer Videobotschaft. Die Ukraine und Russland werden ihre Gespräche laut ukrainischen Angaben um 09.30 Uhr (MEZ) starten.

Irans Außenminister reist wegen Atomabkommen nach Moskau

Moskau - Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian reist am Dienstag vor dem Hintergrund der ausgesetzten Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran nach Moskau. Wie ein Sprecher des Außenministeriums am Montag in Teheran ankündigte, soll es bei den Gesprächen in Moskau um die Atomverhandlungen gehen. Die Verhandlungen in Wien waren vergangene Woche wegen russischer Forderungen an die USA vorerst auf Eis gelegt worden.

Österreich übernimmt 2.000 Vertriebene aus Moldau

Wien/Kiew/Moskau - Österreich hilft der Republik Moldau bei der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung mitteilte, sollen 2.000 Personen, die sich in die ehemalige Sowjetrepublik geflüchtet haben, aufgenommen werden. Moldau hatte sich an die EU mit dem Ersuchen um Unterstützung gewandt.

Gas drang vor Explosion in NÖ in Einfamilienhaus ein

Dürnkrut - Vor der Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) am Sonntagvormittag ist Gas in das Objekt eingedrungen. Zu diesem Ergebnis kam die polizeiliche Ursachenermittlung nach Angaben vom Montag. Entwichen ist das Gas durch einen Riss in einer Anbohrschelle vor dem betroffenen Gebäude. Ermittlungen zur Entstehung dieses Spalts werden fortgeführt, wurde betont. Eine 66-Jährige Bewohnerin wurde mit schweren Verletzungen in das Wiener AKH geflogen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red