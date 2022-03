Montags-Rekordwert mit 34.220 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich nimmt weiter zu. 34.220 Neuinfektionen meldeten die Ministerien am Montag - das ist der höchste Montagswert seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren. Der Sieben-Tages-Schnitt der täglichen Neuinfektionen stieg auf bereits 42.033 an, die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3.276,6. 14 weitere Todesopfer wurden gemeldet. Auch die Zahl der Patienten in den Spitälern steigt weiter an, die Zahl der Impfungen geht weiter zurück.

Separatisten melden Tote durch ukrainische Rakete in Donezk

Kiew/Moskau - In der ostukrainischen Großstadt Donezk sind nach Angaben der prorussischen Separatisten mindestens 20 Menschen durch Trümmer einer ukrainischen Rakete getötet worden. Unter den Opfern seien Kinder, sagte der Donezker Separatistenanführer Denis Puschilin. Bei einem russischen Angriff Montag früh auf ein Hochhaus in Kiew wurden mindestens zwei Menschen getötet, berichteten ukrainische Medien. Die Krim und der Donbass sollen indes nun durch einen Landkorridor verbunden sein.

NATO probt bei Manöver Verteidigung Norwegens

Kiew/Moskau/Oslo - Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die NATO in Norwegen eine lang geplante Militärübung begonnen. An dem Manöver "Cold Response" nehmen ab Montag nach Angaben des Militärbündnisses rund 30.000 Soldaten, 200 Flugzeuge und 50 Schiffe aus 27 Nationen teil, darunter auch Schweden und Finnland, die nicht Teil der NATO sind.

Russland und Ukraine setzen Gespräche fort

Kiew/Moskau - Die vierte Runde der Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands wird sich nach ukrainischen Angaben auf einen Waffenstillstand, den Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantieren für die Ukraine konzentrieren. Die Position seines Landes habe sich nicht geändert, erklärt der Unterhändler und Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, in den sozialen Medien. Selenskyj fordert indes ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin.

US-Medien: Russland bat China um militärische Hilfe

Washington/Kiew - Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Russland nach Angaben von Vertretern der US-Regierung China nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten. Die nicht namentlich genannten Regierungsvertreter machten demnach keine Angaben dazu, welche Waffen oder Munition Moskau sich von Peking erhoffte. Auch blieb unklar, wie China auf die Anfragen reagierte. Die Regierung in Peking warf den USA vor, Falschinformationen zu verbreiten.

Eltern von schwer verletztem Baby in Linz vor Gericht

Linz - Weil sie ihr Baby mehrmals heftig geschlagen und fest angepackt haben sollen, stehen heute, Montag, Mutter und Vater wegen "Quälens einer unmündigen, jüngeren oder wehrlosen Person" in Linz vor Gericht. Das Martyrium für den Buben habe laut Staatsanwaltschaft gut drei Wochen nach der Geburt begonnen. Ihm wurden der rechte Oberschenkel, beide Oberarme, ein Unterarm, mehrere Rippen und der Schädel gebrochen. Die 26-Jährige und der 24-Jährige stritten Misshandlungen ab.

Ex-Vizekanzler und ÖVP-Chef Busek tot

Wien - Der ehemalige Vizekanzler und ÖVP-Chef Erhard Busek ist tot. Busek starb unerwartet am gestrigen Sonntag, teilte das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa am Montag der APA mit, bei dem der Jurist als Vorstandsvorsitzender fungierte. Busek hätte am 25. März seinen 81. Geburtstag gefeiert.

Irans Außenminister reist wegen Atomabkommen nach Moskau

Moskau/Teheran - Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian reist am Dienstag vor dem Hintergrund der ausgesetzten Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran nach Moskau. Wie ein Sprecher des Außenministeriums am Montag in Teheran ankündigte, soll es bei den Gesprächen in Moskau um die Atomverhandlungen gehen. Trotz neuer Forderungen aus Russland geht der Iran nach eigenen Angaben aber von einer baldigen Fortsetzung der Verhandlungen in Wien aus.

