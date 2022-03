Tote durch Angriff in Kiew und Raketentrümmer in Donezk

Kiew/Moskau - Am 19. Kriegstag in der Ukraine haben russische Truppen ihre Angriffe auf die Hauptstadt Kiew verstärkt. Mindestens zwei Menschen wurden nach ukrainischen Angaben in einem Hochhaus in Kiew getötet, ein international bekanntes Flugzeugwerk wurde beschossen. In der ostukrainischen Großstadt Donezk sind nach Angaben der prorussischen Separatisten mindestens 20 Menschen durch Trümmer einer ukrainischen Rakete getötet worden. Kiew dementiert.

Flüchtlinge werden in Grundversorgung aufgenommen

Wien/Kiew/Moskau - Die Zahlen, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich bleiben wollten, dürften bald ein wenig klarer werden. Nachdem vergangene Woche das Innenministerium die dafür notwendige Verordnung erlassen hat, wird nun mit der formalen Aufnahme in die Grundversorgung begonnen. So wurden etwa in Wien den bereits vorregistrierten Vertriebenen entsprechende Termine in dieser Woche zugewiesen.

Mehr als 2,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Warschau/Berlin/Kiew - Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind mehr als 2,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Das ergeben aktuelle Daten der Vereinten Nationen. Die meisten Menschen haben im Nachbarland Polen Zuflucht gefunden. Vertreter der Europäischen Union schätzen, dass es fünf Millionen Flüchtlinge werden könnten. Auch innerhalb der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Vor Beginn des Krieges lebten rund 44 Millionen Menschen in der Ukraine.

Krieg in der Ukraine ist weiterer Dämpfer für den Tourismus

Wien/Kiew/Moskau - Den Ukraine-Krieg nahe Österreichs bekommt auch der heimische Tourismus zu spüren. Buchungen bleiben zum Teil aus und die Energiepreise explodieren. Die Alpenrepublik wird vor allem von potenziellen Gästen aus entfernteren Regionen als zu nahe am Konfliktherd empfunden. Hinzu kommen die hohen Corona-Infektionszahlen. "Die Amerikaner haben weniger Flugbuchungen, auch die asiatischen Gäste bleiben aus", berichtete Hotelierssprecher Martin Stanits im Gespräch mit der APA.

Karmasin blitzte mit Enthaftungsantrag ab

Wien - Die am 2. März fest- und am 4. März in U-Haft genommene frühere ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin bleibt weiter in U-Haft. Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat Montagmittag einen Enthaftungsantrag ihrer Anwälte Norbert Wess und Philipp Wolm abgewiesen. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn bekannt. Der zuständige Richter habe entschieden, "dass die U-Haft nicht gegen gelindere Mittel substituierbar ist", sagte Salzborn auf APA-Anfrage.

Montags-Rekordwert mit 34.220 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die derzeitige Corona-Welle in Österreich nimmt weiter zu. 34.220 Neuinfektionen meldeten die Ministerien am Montag - das ist der höchste Montagswert seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren. Der Sieben-Tages-Schnitt der täglichen Neuinfektionen stieg auf bereits 42.033 an, die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3.276,6. 14 weitere Todesopfer wurden gemeldet. Auch die Zahl der Patienten in den Spitälern steigt weiter an, die Zahl der Impfungen geht weiter zurück.

Dieselpreis lässt Busunternehmer verzweifeln

Wien - Der Busbranche zufolge droht wegen des hohen Dieselpreises die Einstellung des öffentlichen Linienverkehr sowie der Schüler-Transporte. Würde den Unternehmern nicht im März geholfen, sei der Betrieb nicht aufrechtzuerhalten. Die Busfirmen hätten bei den Ausschreibungen mit viel niedrigeren Dieselpreisen kalkuliert als sie nun zahlen müssen, sagte Martin Horvath, in der Wirtschaftskammer für die Busbranche zuständig, am Montag zur APA.

Wiener Börse notiert im Verlauf mit Gewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf deutliche Zuwächse verzeichnet. Die derzeit von Unterhändlern der Ukraine und Russland geführten Friedensgespräche sorgen für internationalen Rückenwind. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit plus 2,15 Prozent bei 3.247,48 Einheiten. Stark gesucht waren Semperit-Aktien mit plus 5,6 Prozent und Wienerberger mit plus vier Prozent.

