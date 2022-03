Kämpfe in Ukraine gehen weiter - Mehrere Explosionen in Kiew

Kiew/Moskau - In der Ukraine gehen die Bombardierungen und Blockaden wichtiger Städte weiter. So wurde die Hauptstadt Kiew am frühen Dienstagmorgen von einer Reihe heftiger Explosionen erschüttert. Zu hören waren mindestens drei starke Detonationen; ein AFP-Journalist sah eine Rauchsäule über der Stadt aufsteigen. Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Lesia Wasylenko veröffentlichte auf Twitter ein Foto, auf dem ein beschädigter Wohnblock zu sehen war, aus dem Rauch ausstieg.

Experte mahnt Vorbereitung auf Ukraine-Flüchtlinge ein

Wien/Kiew/Moskau - Der Migrationsforscher Gerald Knaus appelliert angesichts der Flüchtlingsströme aus der Ukraine an die Regierung, weitreichende Maßnahmen zu treffen. "Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten zwei bis vier Wochen bis zu 200.000 Menschen nach Österreich kommen werden", sagte er gegenüber der APA. Österreich müsse sich jetzt darauf vorbereiten, "wenn wir nicht wollen, dass Zehntausende Mütter mit ihren Kindern auf der Straße schlafen".

Kriegsgegnerin unterbricht Nachrichten im russischen TV

Kiew/Moskau - Mit einem Protestplakat und lauten Rufen hat eine Kriegsgegnerin für eine Unterbrechung der abendlichen Hauptnachrichtensendung des staatlichen russischen Fernsehsenders Kanal 1 gesorgt. Während der Live-Übertragung am Montag um 21.00 Uhr Moskauer Zeit (19.00 Uhr MEZ) sprang die Frau plötzlich hinter Nachrichtensprecherin Jekaterina Andrejewa ins Bild und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen" hoch.

Selenskyj glaubt an Einsicht Russlands

Kiew/Moskau - In der Ukraine haben nach Angaben aus Kiew am Montag nur sieben der geplanten landesweit zehn Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern funktioniert. Unterdessen glaubt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Russland zu erkennen beginne, dass es mit dem Krieg nichts erreichen werde. "Einen solchen Widerstand hatten sie nicht erwartet. Sie glaubten ihrer Propaganda, die seit Jahrzehnten über uns lügt", sagte er in einer Videobotschaft.

170 Tonnen Hilfsgüter in zwei Wochen für die Ukraine

Wien/Kiew/Moskau - Österreich hat in den vergangenen beiden Kalenderwochen 170 Tonnen Hilfsgüter verladen und transportiert. Das geht aus einer Bilanz des Innenministeriums hervor, die Dienstagfrüh veröffentlicht wurde. Das Gesamtvolumen dieser Güter betrug demnach rund 660 Kubikmeter. Dazu wurden am vergangenen Wochenende aus Beständen des Innen-, Verteidigungs- und Justizministerium mehr als 10.300 Schutzhelme und rund 550 ballistische Schutzwesten geliefert.

Bei Wiederaufbau von Notre-Dame in Paris Gräber entdeckt

Paris - Bei archäologischen Untersuchungen beim Wiederaufbau der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame in Paris haben Forscher mehrere bisher unbekannte Gräber entdeckt. Die Funde seien von "bemerkenswerter wissenschaftlicher Qualität", erklärte das französische Kulturministerium am Montag. Unter den Gräbern war ein "vollständig erhaltener Sarkophag aus Blei", in dem mutmaßlich ein "hoher Würdenträger aus dem 14. Jahrhundert" beigesetzt worden war.

Warnstreiks an Deutschen Flughäfen - Wien-Flüge betroffen

Frankfurt/München/Hamburg - Flugreisende müssen sich auch am Dienstag an mehreren deutschen Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen in Folge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen von Warnstreiks sind am Dienstag die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München - aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden. Davon sind auch zahlreiche Verbindungen nach Wien betroffen.

