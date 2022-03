Höchster Dienstagswert mit 37.125 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Am Dienstag wurde mit 37.125 Neuinfektionen der höchste Dienstagswert seit Pandemie-Beginn vor mehr als zwei Jahren verzeichnet. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage stieg auf 42.917 tägliche Neuinfektionen an, die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3.345,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Dazu kamen 40 weitere Todesopfer. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Spitalspatienten.

Gecko-Co-Vorsitzender Striedinger Corona-positiv

Wien - Der Co-Vorsitzende der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko), Generalmajor Rudolf Striedinger, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das wurde der APA von mehreren Quellen bestätigt. Striedinger habe keine Symptome und arbeite von zuhause aus. Offizielle Bestätigung gab es vorerst keine.

Tote bei Angriffen auf Wohngebäude in Kiew

Kiew/Moskau - In der Ukraine gehen die Bombardierungen und Blockaden wichtiger Städte durch Russland weiter. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes am frühen Dienstagmorgen insgesamt vier Wohngebäude in mehreren Stadtteilen von Raketen getroffen. Ersten Informationen zufolge wurden zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt. Auch aus der ostukrainischen Stadt Ruischne wurden vier Tote bei russischen Angriffen gemeldet.

Experte mahnt Vorbereitung auf Ukraine-Flüchtlinge ein

Wien/Kiew/Moskau - Der Migrationsforscher Gerald Knaus appelliert angesichts der Flüchtlingsströme aus der Ukraine an die Regierung, weitreichende Maßnahmen zu treffen. "Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten zwei bis vier Wochen bis zu 200.000 Menschen nach Österreich kommen werden", sagte er gegenüber der APA. Österreich müsse sich jetzt darauf vorbereiten, "wenn wir nicht wollen, dass Zehntausende Mütter mit ihren Kindern auf der Straße schlafen".

Drei EU-Regierungschefs reisen nach Kiew

Kiew/Moskau - Inmitten des Ukraine-Krieges reisen die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Solidaritätsbesuch in die belagerte ukrainische Hauptstadt Kiew. Es seien Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal geplant, teilte der tschechische Regierungschef Petr Fiala am Dienstag in der Früh auf Twitter mit. Seine Visite mit Mateusz Morawiecki (Polen) und Janez Jansa (Slowenien) sei mit der EU-Führung abgestimmt, so Fiala.

Warnstreiks an deutschen Flughäfen - Wien-Flüge betroffen

Frankfurt/München/Hamburg - Flugreisende müssen sich auch am Dienstag an mehreren deutschen Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen in Folge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen von Warnstreiks sind am Dienstag die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München - aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden. Davon sind auch zahlreiche Verbindungen nach Wien betroffen.

Polizei feuerte Schüsse auf Auto flüchtender Teenager ab

Klagenfurt - Die Polizei hat in Kärnten am Dienstagnachmittag bei einer Verfolgung von mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto flüchtenden Jugendlichen zwei Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben. Doch nicht einmal diese stoppten das Auto, das erst nach einem Unfall zum Stillstand kam. Schließlich wurden der 17 Jahre alte Lenker und dessen zwei Mitfahrende, eine Wienerin (19) und ein Wiener (16) vorübergehend festgenommen. Aufgefallen waren die Teenies, weil sie tankten ohne zu zahlen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red