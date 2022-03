Ex-CEO Haselsteiner kündigte Strabag-Syndikatsvertrag

Wien/Kiew/Moskau - Die Familien-Privatstiftung rund um Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner steigt aus dem Syndikatsvertrag des Bauriesen aus. Die Kernaktionsstruktur verändert sich dadurch grundlegend. Haselsteiner habe seinen Vertrag mit der russischen Rasperia Trading, die dem Oligarchen Oleg Deripaska zuzuordnen ist, sowie mit der UNIQA- und der Raiffeisen-Gruppe gekündigt, "nachdem alle Bemühungen, den russischen Anteil an sich zu ziehen, gescheitert sind", gab die Strabag bekannt.

Tote bei Angriffen auf Wohngebäude in Kiew

Kiew/Moskau - In der Ukraine gehen die Bombardierungen und Blockaden wichtiger Städte durch Russland weiter. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes Dienstagfrüh insgesamt vier Wohngebäude in mehreren Stadtteilen von Raketen getroffen. Zwei Menschen wurden demnach getötet und ein weiterer verletzt. Bürgermeister Klitschko verhängte eine Ausgangssperre bis Donnerstagfrüh. Ungeachtet der Kämpfe sollen die Gespräche über eine Waffenruhe fortgesetzt werden.

Drei EU-Regierungschefs auf dem Weg nach Kiew

Kiew/Moskau - Inmitten des Ukraine-Krieges sind die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Solidaritätsbesuch in die belagerte ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Es seien Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal geplant, teilte der tschechische Regierungschef Petr Fiala am Dienstag in der Früh auf Twitter mit. Seine Visite mit Mateusz Morawiecki (Polen) und Janez Jansa (Slowenien) sei mit der EU-Führung abgestimmt, so Fiala.

Experte mahnt Vorbereitung auf Ukraine-Flüchtlinge ein

Wien/Kiew/Moskau - Der Migrationsforscher Gerald Knaus appelliert angesichts der Flüchtlingsströme aus der Ukraine an die Regierung, weitreichende Maßnahmen zu treffen. "Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten zwei bis vier Wochen bis zu 200.000 Menschen nach Österreich kommen werden", sagte er gegenüber der APA. Österreich müsse sich jetzt darauf vorbereiten, "wenn wir nicht wollen, dass Zehntausende Mütter mit ihren Kindern auf der Straße schlafen".

Höchster Dienstagswert mit 37.125 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Am Dienstag wurde mit 37.125 Neuinfektionen der höchste Dienstagswert seit Pandemie-Beginn vor mehr als zwei Jahren verzeichnet. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage stieg auf 42.917 tägliche Neuinfektionen an, die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3.345,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Dazu kamen 40 weitere Todesopfer. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Spitalspatienten.

Burgenland und Kärnten skeptisch zu Quarantäne-Abschaffung

Klagenfurt/Wien - In den rot geführten Ländern Kärnten und Burgenland zeigt man sich hinsichtlich eines ersatzlosen Streichens der Quarantäne bei einer Corona-Infektion ablehnend. Sowohl Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser als auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) sprachen sich gegenüber der APA dagegen aus. In Salzburg will man zumindest darüber reden.

Hohe Energiepreise machen auch den Urlaub teurer

Wien - Die derzeit hohen Energiepreise schlagen sich in allen Bereichen des Lebens nieder und dürften auch den Urlaub erheblich verteuern. Ob beim Diesel für das Hotel-Shuttle oder beim Gas für die Hotelheizung oder die Hotelküche, die Branche stehe vor deutlich höheren Kosten, sagte ÖHV-Präsident Walter Veit am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Branchenvertreterin Susanne Kraus-Winkler rechnet mit einem Anstieg der Hotelpreise in Österreich um 10 bis 15 Prozent.

Warnstreiks an deutschen Flughäfen - Wien-Flüge betroffen

Frankfurt/München/Hamburg - Flugreisende müssen sich auch am Dienstag an mehreren deutschen Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen in Folge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen von Warnstreiks sind am Dienstag die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München - aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden. Davon sind auch zahlreiche Verbindungen nach Wien betroffen.

