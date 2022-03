Tote bei Angriffen auf Kiew - 2.000 Autos verließen Mariupol

Kiew/Moskau - In der Ukraine gehen die russischen Angriffe auf wichtige Städte weiter. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben des Zivilschutzes Dienstagfrüh vier Wohngebäude in mehreren Stadtteilen von Raketen getroffen. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko gab es vier Todesopfer. Er verhängte eine 35-stündige Ausgangssperre. Die Evakuierungen aus der belagerten Hafenstadt Mariupol wurden fortgesetzt, 2.000 Autos verließen die Stadt. Busse kamen offenbar nicht in die Stadt durch.

Strabag-Management streicht russischem Oligarchen Dividende

Wien/Kiew/Moskau - Angesichts des Ukraine-Kriegs gehen der Baukonzern Strabag und Ex-Konzernchef Hans Peter Haselsteiner auf Distanz zum russischen Kernaktionär Rasperia Trading rund um den Oligarchen Oleg Deripaska. Großaktionär Haselsteiner kündigte den Syndikatsvertrag mit den anderen beiden Großaktionären Rasperia und UNIQA/Raiffeisen - zu dritt halten sie fast 86 Prozent an der Strabag. Der Konzern zieht sich zudem laut Eigenangaben aus Russland zurück und streicht Deripaska die Dividende.

Erfassung Vertriebener in Beratungszentren angelaufen

Wien/Kiew/Moskau - Insgesamt 129.000 Vertriebene aus der Ukraine sind bis Dienstag nach Österreich gekommen. Davon reisen an die 85 Prozent weiter in andere Ländern, so das Innenministerium in einem Hintergrundgespräch. Nach den Ländern hat mittlerweile auch die Wiener Polizei mit dem Registrierungsprozess begonnen. Erfasst waren am Dienstag an die 4.000 Personen. Während im Beratungszentrum im Wiener Austria Center (ACV) Hochbetrieb herrscht, wird ein weiteres in der Messe Wien errichtet.

Drei EU-Regierungschefs auf dem Weg nach Kiew

Kiew/Moskau - Inmitten des Ukraine-Krieges sind die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien zu einem Solidaritätsbesuch in die belagerte ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Der Zug mit Mateusz Morawiecki (Polen), Petr Fiala (Tschechien) und Janez Jansa (Slowenien) an Bord habe die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) passiert, teilte die polnische Regierung am frühen Dienstagnachmittag mit. Er nehme Kurs auf Kiew, wo Treffen mit der ukrainischen Regierungsspitze geplant sind.

Höchster Dienstagswert mit 37.125 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Am Dienstag wurde mit 37.125 Neuinfektionen der höchste Dienstagswert seit Pandemie-Beginn vor mehr als zwei Jahren verzeichnet. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage stieg auf 42.917 tägliche Neuinfektionen an, die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3.345,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Dazu kamen 40 weitere Todesopfer. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Spitalspatienten.

Länder bei Corona-Quarantäne-Regeln uneins

Klagenfurt/Wien - Die Länder haben sich, was die künftige Gestaltung der Quarantäne-Regeln anbelangt, uneins gezeigt. Während der Vorschlag des oberösterreichischen Landeschefs Thomas Stelzer (ÖVP), über deren Abschaffung nachzudenken, bei den rot geführten Ländern Kärnten und Burgenland auf wenig Gegenliebe stößt, zeigt man sich in den schwarz geführten aufgeschlossen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verkündete am Dienstag indes eine Lockerung der Regeln für Kontaktpersonen.

EU-Finanzminister einigen sich auf CO2-Grenzausgleich

Brüssel - Die EU-Finanzminister geben grünes Licht für eine Art CO2-Zoll. Die Mitgliedsstaaten haben sich am Dienstag grundsätzlich darauf verständigt, Abgaben auf bestimmte Waren zu erheben, bei deren Produktion im EU-Ausland klimaschädliche Gase ausgestoßen werden. Eine sehr große Mehrheit war laut Frankreich für den Vorschlag, den die EU-Kommission im Sommer 2021 vorlegte. Die Maßnahme muss nun mit dem EU-Parlament verhandelt werden.

Karmasin legt Beschwerde gegen U-Haft ein

Wien - Die Verteidiger der früheren Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) werden Beschwerde gegen die weitere Untersuchungshaft der Meinungsforscherin einlegen. Dies kündigte Karmasins Anwalt Norbert Wess gegenüber dem Ö1-"Mittagsjournal" am Dienstag an. Mit der Beschwerde gegen die Entscheidung des Wiener Landesgerichts für Strafsachen muss sich das Oberlandesgericht (OLG) Wien dann zeitnah auseinandersetzen.

Wiener Börse tendiert schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag ihre Verluste eingegrenzt. Zuletzt stand der ATX gegen 14.45 Uhr noch mit Abschlägen von 0,57 Prozent bei 3.209,42 Punkten. Auch die Leitbörsen in Europa konnten im Handelsverlauf aufholen. Dabei dürfte auch geholfen haben, dass die US-Börsen nach den gestrigen Verlusten positiv in den Handel starteten. Auch die deutliche Entspannung bei den Ölpreisen stützt die Börsen etwas.

