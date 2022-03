Russland will aus dem Europarat austreten

Moskau/Straßburg - Russland wird eigenen Angaben zufolge aus dem Europarat austreten. "Die Entscheidung, aus dem Europarat auszutreten, ist gefallen. Der entsprechende Brief von Außenminister Sergej Lawrow wurde dem Generalsekretär der Organisation übergeben", sagte der Leiter der russischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung des Rates, Pjotr Tolstoi, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge.

Geldstrafe für russische Demonstrantin aus TV-Sendung

Kiew/Moskau - Nach ihrem Protest im russischen Staats-TV gegen den Ukraine-Krieg ist die Frau in Moskau zu 30.000 Rubel (226 Euro) Geldstrafe verurteilt worden. Die Urteil erging, weil Marina Owssjannikowa in einem Video zu Protesten gegen den Krieg aufgerufen habe, wie das Bürgerrechtsportal OWD-Info am Dienstag meldete. Zunächst war befürchtet worden, dass sie nach dem umstrittenen neuen russischen Mediengesetz angeklagt werde. Dabei hätten ihr bis zu 15 Jahre Haft gedroht.

Tote bei Angriffen auf Kiew - 2.000 Autos verließen Mariupol

Kiew/Moskau - In der Ukraine gehen die russischen Angriffe auf wichtige Städte weiter. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben des Zivilschutzes Dienstagfrüh vier Wohngebäude in mehreren Stadtteilen von Raketen getroffen. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko gab es vier Todesopfer. Er verhängte eine 35-stündige Ausgangssperre. Die Evakuierungen aus der belagerten Hafenstadt Mariupol wurden fortgesetzt, 2.000 Autos verließen die Stadt. Busse kamen offenbar nicht in die Stadt durch.

Strabag-Management streicht russischem Oligarchen Dividende

Wien/Kiew/Moskau - Angesichts des Ukraine-Kriegs gehen der Baukonzern Strabag und Ex-Konzernchef Hans Peter Haselsteiner auf Distanz zum russischen Kernaktionär Rasperia Trading rund um den Oligarchen Oleg Deripaska. Großaktionär Haselsteiner kündigte den Syndikatsvertrag mit den anderen beiden Großaktionären Rasperia und UNIQA/Raiffeisen - zu dritt halten sie fast 86 Prozent an der Strabag. Der Konzern zieht sich zudem laut Eigenangaben aus Russland zurück und streicht Deripaska die Dividende.

Russland verhängt Einreiseverbot für Biden und Blinken

Kiew/Moskau - Als Reaktion auf US-Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt Moskau nun seinerseits Einreiseverbote gegen US-Präsident Joe Biden und andere US-Regierungsmitglieder. Das russische Außenministerium veröffentlichte am Dienstag eine "schwarze Liste" mit 13 Namen, darunter Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin, Bidens Sicherheitsberater Jacob Sullivan und seine Sprecherin Jen Psaki.

Kameramann von US-Sender Fox in der Ukraine getötet

Kiew/Moskau - Ein Kameramann und Fotograf des US-Senders Fox News ist in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ums Leben gekommen. Pierre Zakrzewski sei am Montag mit dem Korrespondenten Benjamin Hall in Horenka unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug unter Beschuss geraten sei, teilte der US-Sender am Dienstag mit. Zakrzewski habe seit Februar in der Ukraine gearbeitet. Der 55-Jährige sei ein Kriegsfotograf gewesen, der für Fox über fast alle internationalen Geschichten berichtet habe.

Regierung verabschiedet sich von permanenten Gratistests

Wien - Die Bundesregierung verabschiedet sich mit Ende März vom permanenten kostenlosen Gratistestregime. Stattdessen werden diese auf ein Kontingent von fünf kostenlose PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat beschränkt, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Dienstag: "Jeder der sich testen will, kann das weiter tun". Offen blieb, wie es mit den Schultests weitergeht. Rauch verwies hier auf die Zuständigkeit des Bildungsministeriums.

Höchster Dienstagswert mit 37.125 Corona-Neuinfektionen

Wien - Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Am Dienstag wurde mit 37.125 Neuinfektionen der höchste Dienstagswert seit Pandemie-Beginn vor mehr als zwei Jahren verzeichnet. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage stieg auf 42.917 tägliche Neuinfektionen an, die Sieben-Tage-Inzidenz auf 3.345,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Dazu kamen 40 weitere Todesopfer. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Spitalspatienten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red