Selenskyj begrüßt Morawiecki, Fiala und Jansa

Kiew - Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien haben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im umkämpften Kiew Solidarität und Unterstützung zugesagt. Sie waren in Absprache mit EU und NATO unter strengster Geheimhaltung per Zug in die von Russland beschossene Stadt gereist und es galt als möglich, dass sie noch in der Nacht zurückfahren. Selenskyj bezeichnete den Besuch nach ukrainischen Medienberichten als großen und mutigen Schritt.

200.000 Flüchtlinge aus Ukraine in Österreich erwartet

Wien/Kiew/Moskau - Der neue Flüchtlingskoordinator Michael Takacs rechnet mit 200.000 Flüchtlingen aus der Ukraine, die nach Österreich kommen werden und auch hier bleiben könnten. "Ich befürchte, dass wir an der 200.000er-Marke kratzen werden", sagt Takacs in der "Presse" (Mittwochausgabe). Wo diese Menschen untergebracht werden, ist noch offen. Denn derzeit gibt es nur rund 32.000 Betten, die zu 90 Prozent von Privaten angeboten werden und für die die Landesverwaltung zuständig ist.

Krieg ändert Einladungspolitik bei Mauthausen-Gedenken nicht

Mauthausen/Wien/Kiew - Der Ukraine-Krieg soll keine Auswirkung auf die Einladung russischer Überlebender zur heurigen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen haben. Das sagte Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich, auf APA-Anfrage. In dem Lager waren auch viele sowjetische Kriegsgefangene interniert. Erst vor einem Jahr hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Oberösterreicherin posthum geehrt, die zwei aus der heutigen Ukraine stammende KZ-Ausbrecher rettete.

UNO-Gericht urteilt zu Völkermord-Klage der Ukraine

Den Haag/Kiew/Moskau - Erstmals seit der russischen Invasion in die Ukraine wird ein internationales Gericht ein Urteil über den Angriff fällen. Der Internationale Gerichtshof (IGH), das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag, entscheidet am Mittwoch (16.00 Uhr) über die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen den Nachbarstaat. Die Ukraine wirft Russland eine Verletzung der Völkermord-Konvention von 1948 vor und will, dass das Gericht ein Ende der Gewalt anordnet.

Selenskyj zu Verhandlungen vorsichtig optimistisch

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. "Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg", meinte der Präsident. "Aber es braucht Mühe und Geduld."

Prozess gegen Organisator von Linzer Coronademos

Linz - Der Organisator zahlreicher Coronademos in Linz steht heute, Mittwoch, vor Gericht. Er muss sich im Landesgericht Linz wegen gefährlicher Drohung, Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beweismittelfälschung, falscher Beweisaussage und versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch verantworten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verharmlosung des Holocaust läuft noch. Der Prozess findet unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt.

Österreich bei stationären Covid-Fällen europäische Spitze

Wien - Nicht nur bei den Infektionszahlen, sondern auch bei den Covid-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern belegt Österreich im europäischen Vergleich derzeit einen Spitzenplatz. Das Statistik-Portal "Our World in Data" weist für Österreich mit Stichtag 14. März 318 hospitalisierte Covid-Kranke pro einer Million Einwohner auf. Damit hat man Frankreich überholt, das auf 310 stationär aufgenommene Covid-Fälle kommt.

Erste Leitzinserhöhung der USA seit Corona-Ausbruch erwartet

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) entscheidet heute, Mittwoch, über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Der Leitzins liegt derzeit noch in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Experten rechnen wegen der anhaltend hohen Inflationsrate nun mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Zudem wird ein Ausblick auf weitere Zinsschritte erwartet, mit denen die Notenbank die Teuerungsrate bremsen will.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red