Selenskyj zu Verhandlungen vorsichtig optimistisch

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. "Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg", meinte der Präsident. "Aber es braucht Mühe und Geduld."

UNO-Gericht urteilt zu Völkermord-Klage der Ukraine

Den Haag/Kiew/Moskau - Erstmals seit der russischen Invasion in die Ukraine wird ein internationales Gericht ein Urteil über den Angriff fällen. Der Internationale Gerichtshof (IGH), das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag, entscheidet am Mittwoch (16.00 Uhr) über die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen den Nachbarstaat. Die Ukraine wirft Russland eine Verletzung der Völkermord-Konvention von 1948 vor und will, dass das Gericht ein Ende der Gewalt anordnet.

Atomwaffenverbots-Kampagne "sehr beunruhigt" wegen Putin

Kiew/Moskau/Wien - Die Direktorin der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) Beatrice Fihn, ist angesichts der "nuklearen Erpressung" durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin "sehr beunruhigt". "Wir sind dem Einsatz von Atomwaffen näher, als wir es vor einem Monat waren", warnte Fihn im Gespräch mit der APA in Wien, wo sie sich zur Vorbereitung einer Konferenz zum Verbot von Atomwaffen aufhielt. ICAN hatte 2017 den Friedensnobelpreis gewonnen.

Pkw kollidierte mit Badner Bahn - eine Tote

Traiskirchen/Wien - Eine Tote und drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Traiskirchen (Bezirk Baden). Ein Pkw war nach Polizeiangaben mit einer Garnitur der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) kollidiert. Für die Lenkerin des Autos, eine 20 Jahre alte Wienerin, kam jede Hilfe zu spät. Die Mitfahrerinnen, zwei ebenfalls 20-Jährige aus Wien und eine noch unbekannte Frau, wurden in Krankenhäuser transportiert.

Teurer Sprit - SPÖ wirft Schramböck Gesetzesbruch vor

Wien - Die SPÖ wirft Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Gesetzesbruch vor, da sie nicht gegen die hohen Spritpreise an den Tankstellen vorgehe, obwohl der Ölpreis sinkt. "Denn auf Basis des geltendes Preisgesetzes könnte die Wirtschaftsministerin bei den Spritpreisen nicht nur regulierend eingreifen, nein sie wäre aufgrund der Gesetzeslage sogar verpflichtet dazu", so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll zur APA.

Österreich bei stationären Covid-Fällen europäische Spitze

Wien - Nicht nur bei den Infektionszahlen, sondern auch bei den Covid-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern belegt Österreich im europäischen Vergleich derzeit einen Spitzenplatz. Das Statistik-Portal "Our World in Data" weist für Österreich mit Stichtag 14. März 318 hospitalisierte Covid-Kranke pro einer Million Einwohner auf. Damit hat man Frankreich überholt, das auf 310 stationär aufgenommene Covid-Fälle kommt.

Prozess gegen Organisator von Linzer Coronademos

Linz - Der Organisator zahlreicher Coronademos in Linz steht heute, Mittwoch, vor Gericht. Er muss sich im Landesgericht Linz wegen gefährlicher Drohung, Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beweismittelfälschung, falscher Beweisaussage und versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch verantworten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verharmlosung des Holocaust läuft noch. Der Prozess findet unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red