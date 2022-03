EU-Regierungschefs nach Ukraine-Mission zurück in Polen

Kiew - Die Ministerpräsidenten von Polen, Slowenien und Tschechien sind nach Angaben der polnischen Regierung vom Mittwoch wohlbehalten von Kiew nach Polen zurückgekehrt. Delegationen um die Premiers Mateusz Morawiecki, Janez Jansa und Petr Fiala waren trotz der anhaltenden Kämpfe am Dienstag mit dem Zug in die von russischen Truppen bedrohte ukrainische Hauptstadt gereist. Dort hatten sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen, um Unterstützung zu demonstrieren.

Selenskyj zu Verhandlungen vorsichtig optimistisch

Kiew/Moskau/London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow wird bei den Gesprächen ernsthaft über einen neutralen Status der Ukraine diskutiert.

Starke Explosionen in Kiew und Beschuss auch weiterer Städte

Kiew/Moskau/Charkiw (Charkow) - Knapp drei Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs haben die russischen Angreifer ihren Beschuss auf mehrere umkämpfte Städte intensiviert. Betroffen sind neben Kiew und den Vorstädten der Hauptstadt besonders Charkiw im Osten, Mariupol im Südosten und Mykolajiw im Südwesten. Auch bisher von den Kämpfen verschont gebliebene, westliche Städte werden zunehmend beschossen. In Kiew sind Mittwoch früh laut AFP-Korrespondenten erneut mehrere starke Explosionen zu hören gewesen.

Haushalte im Schnitt mit 400 Euro durch Teuerung belastet

Wien/Kiew/Moskau - Die massiv gestiegenen Energiepreise drohen zu einer enormen Belastung für die österreichischen Haushalte zu werden. Die Einkommensverluste für einen Haushalt im heurigen liegen bei rund 400 Euro. 2023 wären es bei der angenommenen Preisentwicklungen rund 250 Euro im Vergleich zum Vorkrisen-Szenario. Das geht aus Berechnung des Centre of Economic Scenario Analysis and Research (CESAR) für das "NEOS Lab", dem Think Tank und Akademie von NEOS, hervor.

58.583 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Wien - Bisher nicht da gewesene Dimensionen haben die Corona-Zahlen in Österreich erreicht. 58.583 Neuinfektionen sind den Ministerien zufolge in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet worden. Das ist - elf Tage nach dem Aus fast aller Schutzmaßnahmen und kurz nach der Aussetzung der Impfpflicht - mit Abstand der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Höchstwert war mit 49.432 bestätigten Fällen am vergangen Donnerstag registriert worden.

OMV will raus aus Öl/Gas, Chemie als Wachstumstreiber

Wien - Der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern OMV will die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen und künftig vor allem im Chemiebereich wachsen. Als konkretes Zwischenziel soll die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um ein Fünftel reduziert werden - trotzdem soll der Gewinn stabil bleiben, und den Aktionären wird eine wachsende Dividende in Aussicht gestellt. Das sind wesentliche Eckpunkte der OMV-Strategie 2030, die heute präsentiert wird.

70 Prozent vertrauen dem Bundesheer

Wien/Kiew/Moskau - Die Österreichische Bevölkerung wünscht sich mehrheitlich eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und eine verstärkte militärische Ausrichtung des Bundesheeres. Fast zwei Drittel (61 Prozent) meinen, das Bundesheer sollte wieder verstärkt darauf ausgerichtet werden, militärische Angriffe auf Österreich abwehren zu können. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek im Auftrag des Verteidigungsministeriums, die der APA vorliegt, hervor.

Organisator von Linzer Coronademos teilweise geständig

Linz - Mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen hat am Mittwoch im Landesgericht Linz der Prozess gegen einen 38-Jährigen begonnen, der Corona-Demonstrationen veranstaltet und wegen Corona-Maßnahmen gröbere Konflikte mit den Behörden hatte. Ihm wird unter anderem Bestimmung zum Amtsmissbrauch, Verleumdung, falsche Beweisaussage, gefährliche Drohung vorgeworfen. Der Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig.

