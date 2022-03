Kreml sieht in Neutralität für Ukraine möglichen Kompromiss

Kiew/Moskau/Wien - Bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew wird nach Angaben des Präsidialamts in Moskau derzeit über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Schwedens oder Österreichs gesprochen. "Das ist die derzeit diskutierte Option", sagte am Mittwoch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Dieses Neutralitäts-Modell könne als "ein Kompromiss" betrachtet werden. Kiew wies diesen Vorschlag allerdings umgehend zurück

Starke Explosionen in Kiew und Beschuss auch weiterer Städte

Kiew/Moskau/Charkiw (Charkow) - Knapp drei Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs haben die russischen Angreifer ihren Beschuss auf mehrere umkämpfte Städte intensiviert. Betroffen sind neben Kiew und den Vorstädten der Hauptstadt besonders Charkiw im Osten, Mariupol im Südosten und Mykolajiw im Südwesten. Auch bisher von den Kämpfen verschont gebliebene, westliche Städte werden zunehmend beschossen. In Kiew sind Mittwoch früh laut AFP-Korrespondenten erneut mehrere starke Explosionen zu hören gewesen.

Energiepreis - Schramböck: Beobachten Situation sehr genau

Wien/Kiew/Moskau - Die hohen Energiepreise haben heute zu zahlreichen Forderungen geführt, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) verweist dazu auf ihren engen Austausch mit dem Energieministerium. Die Situation werde genau beobachtet. SPÖ und FPÖ wiederum sehen dringenden Handlungsbedarf, laut SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll ist Schramböck auf Basis des geltendes Preisgesetzes verpflichtet preissenkend einzugreifen.

58.583 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Wien - Bisher nicht da gewesene Dimensionen haben die Corona-Zahlen in Österreich erreicht. 58.583 Neuinfektionen sind den Ministerien zufolge in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet worden. Das ist - elf Tage nach dem Aus fast aller Schutzmaßnahmen und kurz nach der Aussetzung der Impfpflicht - mit Abstand der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Höchstwert war mit 49.432 bestätigten Fällen am vergangen Donnerstag registriert worden.

Ärztekammer kritisiert geplante Reduktion der Corona-Tests

Wien - Die Österreichische Ärztekammer hat am Mittwoch die vom neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Reduktion der Gratis-Corona-Tests sowie die Lockerungen bei den Quarantäne-Bestimmungen scharf kritisiert. "Wenn man ganz offensichtlich eine mögliche Herdenimmunität erreichen und das Virus durchrauschen lassen will, dann sollte man das auch genauso kommunizieren", sagte ÄÖK-Vizepräsident Harald Mayer in einer Aussendung.

Coronamaßnahmen-Gegner in Linz teilweise schuldig gesprochen

Linz - Ein 38-Jähriger, der sich wegen Corona-Maßnahmen, die er für verfassungswidrig hielt, und gröberen Konflikten mit Polizei und Behörden am Mittwoch vor dem Landesgericht Linz verantworten musste, wurde zu einem Jahr Freiheitsstrafe, davon acht Monate bedingt auf drei Jahre, verurteilt. Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten wegen Verleumdung, falscher Beweisaussage, übler Nachrede, Beleidigung und Fälschung eines Beweismittels. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Pkw kollidierte mit Badner Bahn - Eine Tote

Traiskirchen/Wien - Eine Tote und drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Traiskirchen (Bezirk Baden). Ein Pkw war nach Polizeiangaben mit einer Garnitur der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) kollidiert. Für die Lenkerin des Autos, eine 20 Jahre alte Wienerin, kam jede Hilfe zu spät. Die Mitfahrerinnen, drei ebenfalls 20-Jährige aus der Bundeshauptstadt, wurden in Krankenhäuser transportiert.

Immobiliendeals 2021 auf Rekordhoch

Wien - In Betongold ist 2021 mehr investiert worden denn je - österreichweit wurden 163.266 (plus 17.486) Transaktionen im Gesamtwert von 43,2 Mrd. Euro abgewickelt - ein wertmäßiges Plus von 23 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Das geht aus einer Analyse der Grundbucheintragungen hervor, die der Immobilienvermittler Remax am Mittwoch veröffentlichte. Am stärksten gekauft wurden demnach Wohnungen, Grundstücke und Parkplätze. Der Verkauf von Einfamilienhäusern stagnierte.

