Privatautos dürfen von Russen belagertes Mariupol verlassen

Mariupol/Kiew/Moskau - Dem Bürgermeister der von russischen Truppen belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol zufolge werden nun Privatautos aus der Stadt gelassen. Insgesamt hätten in den vergangenen zwei Tagen rund 6.500 Autos Mariupol verlassen können, teilte Wadim Bojchenko in der Nacht zu Donnerstag über Telegram mit. Allerdings habe es keine Feuerpause gegeben. Die Menschen seien daher unter Beschuss aus der Stadt gefahren.

Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat am Donnerstag

New York/Kiew/Moskau - Großbritannien, die USA, Frankreich und weitere europäische Staaten haben nach Angaben von Diplomaten wegen der sich zuspitzenden Lage in der Ukraine für heute, Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. "Russland begeht Kriegsverbrechen und nimmt Zivilisten ins Visier", twitterte die britische Vertretung bei den Vereinten Nationen. Russland verschob unterdessen die Abstimmung über eine Resolution zur "humanitären" Lage in der Ukraine auf Freitag.

Russische Marine blockiert weiter Teil des Schwarzen Meeres

Panama-Stadt/Kiew/Moskau - Nach Angaben der Ukraine blockieren Schiffe der russischen Marine weiterhin die Schifffahrt im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres. Das teilte der ukrainische Generalstab in einem in der Nacht zu Donnerstag veröffentlichten Bericht zur militärischen Lage mit.

Kreml-Klunker für Kneissl: 50.000 Euro-Ohrringe zur Hochzeit

Wien/Kiew/Moskau - Die damalige Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) soll vom russischen Präsidenten Wladimir Putin 2018 als Hochzeitsgeschenk Saphir-Ohrringe im Wert von rund 50.000 Euro bekommen haben. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die der "Kronen Zeitung" vorliegen, wehrte sich Kneissl vehement gegen die Meinung des Außenministeriums, dass der teure Schmuck nicht ihr persönlich gehört, sondern Eigentum der Republik ist. Schließlich wurde ein Leihvertrag abgeschlossen.

Corona-Ampel wird noch röter

Wien - Langsam muss sich die zuständige Kommission eine neue Farbe einfallen lassen, denn die Corona-Ampel wird immer noch röter. Sämtliche Bundesländer weisen über die vergangenen zwei Wochen einen steigenden Trend bei den Infektionszahlen auf, womit sie sich weiter von der orangen Zone des immerhin auch hohen Risikos entfernen, geht aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument des Gremiums hervor. Am besten hält sich noch die testfreudige Bundeshauptstadt.

Mindestens vier Tote bei starkem Erdbeben in Fukushima

Fukushima - Nach einem starken Erdbeben im Nordosten Japans ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen, fast 100 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Dies bestätigte die japanische Regierung am Donnerstag. Das Beben der Stärke 7,4 ereignete sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht (Ortszeit) unmittelbar vor der Küste von Fukushima in einer Tiefe von 60 Kilometern. In Teilen Tokios fiel unmittelbar nach dem Beben für drei Stunden der Strom aus.

Bundeskanzler Nehammer reist nach Serbien

Wien/Belgrad/Kiew - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf den Westbalkan. Erste Station seiner zweitägigen Reise ist am Donnerstag Serbien. Dort trifft Nehammer Präsident Aleksandar Vucic und Regierungschefin Ana Brnabic zu Gesprächen. In der EU wird eine Destabilisierung des Westbalkans durch Russland befürchtet. Aus diesem Grund will der Kanzler mit seinem Besuch die europäische Perspektive der Westbalkanländer bekräftigen.

Mann hantiert mit Waffe und verletzt Lebensgefährtin

Wolfsberg - Ein 37-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Wolfsberg seiner im Bett schlafenden Lebensgefährtin in den Oberschenkel geschossen. Sie wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. Der Mann hatte in einer Wohnung einen Bauteil seiner Pistole gewechselt. Anschließend wollte er im fast unbeleuchteten Raum die Funktionsfähigkeit der Waffe prüfen. Dabei löste sich nach Angaben der Polizei der Schuss.

