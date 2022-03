Kämpfe und Zerstörungen in der Ukraine gehen weiter

Mariupol/Kiew/Moskau - Auch am 22. Tag nach dem russischen Angriff meldet die Ukraine Kämpfe und Zerstörung. Im Osten Kiews schlugen demnach in der Nacht auf Donnerstag Raketentrümmer in einem Hochhaus ein. Drei Bewohner seien verletzt worden. Bei Angriffen auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw kamen mehr als 50 Menschen an einem Tag ums Leben. Ukrainischen Angaben zufolge sind für Donnerstag landesweit neun Fluchtkorridore geplant, über die sich Zivilisten in Sicherheit bringen können.

Moskau will IGH-Anordnung zu Stopp des Kriegs nicht befolgen

Kiew/Moskau - Russland will die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zum Stopp des Krieges in der Ukraine nicht befolgen. Dies teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag mit. Im Fall einer Vereinbarung mit Kiew könnte es aber "sehr rasches Ende" der Militäroperation geben. "Unsere Bedingungen für einen Friedensdeal sind völlig klar", betonte Sprecher, der zugleich scharfe Kritik an US-Präsident Joe Biden übte. Biden hatte Wladimir Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet.

Schiffe unter Flagge Panamas im Schwarzen Meer beschossen

Panama-Stadt/Kiew/Moskau - Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind im Schwarzen Meer drei Schiffe unter der Flagge Panamas offiziellen Angaben zufolge von russischen Raketen getroffen worden. Ein Schiff sei gesunken, die beiden anderen hielten sich mit Schäden über Wasser, sagte Panamas Minister für maritime Angelegenheiten, Noriel Ara?z, am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern. Die Besatzungen, darunter Ukrainer und andere Nationalitäten, seien in Sicherheit.

RBI prüft für Russland alle Optionen - bis zum Ausstieg

Wien/Kiew/Moskau - Für die Raiffeisen Bank International (RBI) spitzt sich die Lage in Russland immer weiter zu. Die Bank prüft nun alle Optionen für das Geschäft in dem Land - "bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland", so RBI-Chef Johann Strobl in einer Aussendung vom Donnerstag. "Diese noch nie dagewesene Situation veranlasst die RBI, ihre Position in Russland zu überdenken."

Hohe Energiepreise treiben Inflation auf 5,9 Prozent

Wien - Stark gestiegene Energiepreise haben die Inflationsrate im Februar in Österreich im Jahresvergleich auf 5,9 Prozent schnellen lassen. Damit hat die Teuerung den höchsten Wert seit August 1984 erreicht, als die Inflationsrate 6,0 Prozent betrug, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Starke Preistreiber sind die weiterhin hohen Spritpreise und die Haushaltsenergie.

52.045 Corona-Neuinfektionen und 31 Todesopfer seit Mittwoch

Wien - Nach dem absoluten Rekordwert von fast 60.000 Neuinfektionen am Mittwoch haben die Ministerien auch am Donnerstag deutlich über 50.000 weitere Ansteckungen gemeldet. Binnen 24 Stunden gab es 52.045 laborbestätigte Neuinfektionen. Die Zahl der Spitalspatienten - besonders auf Normalstationen - stieg weiter. Seit Mittwoch wurden außerdem 31 Todesopfer gemeldet. Am Donnerstag gab es bereits 433.407 laborbestätigte aktive Fälle - das sind 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Vier Tote bei Beben in Fukushima - Keine erhöhte Strahlung

Fukushima - Ein starkes Erdbeben im japanischen Fukushima hat mindestens vier Todesopfer gefordert und beträchtliche Schäden angerichtet. Mehr als 200 Menschen seien verletzt worden, berichtete der Fernsehsender NHK am Donnerstag. In der Atomruine Fukushima sei der Druck im Sicherheitsbehälter eines der drei zerstörten Reaktoren abgefallen. Die Messstationen auf dem Gelände des Kernkraftwerks zeigten aber keine erhöhten Strahlenwerte.

Schallenberg in Pakistan: Ukraine-Krieg betrifft ganze Welt

Wien/Islamabad - Außenminister Alexander Schallenberg hat am Donnerstag in Pakistan davor gewarnt, den russischen Angriff auf die Ukraine als rein "europäischen Krieg" zu sehen. Zum Auftakt seines Besuchs in dem südasiatischen Staat sprach Schallenberg bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Shah Mahmood Qureshi von "Auswirkungen auf die ganze Welt". Auch die Gefahr einen neuen Weltkriegs sei gegeben, warnte er. Qureshi hatte in seinem Statement vom "Konflikt in Europa" gesprochen.

