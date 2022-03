Heftige Explosionen am Flughafen von Lwiw

Kiew/Moskau - Nahe der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) haben sich am Freitag in der Früh heftige Explosionen ereignet. Wie Bürgermeister Andrej Sadowyj mitteilte, schlugen mehrere russische Raketen in der Nähe des Flughafens ein. Ein Wartungsgebäude für Flugzeuge sei zerstört worden, es habe aber keine Opfer gegeben. Augenzeugen berichteten auch von Explosionen im Norden Kiews. Noch immer unklar ist die Lage rund um das bombardierte Theater in Mariupol.

Rund 1.500 Flüchtlingskinder an Schulen

Wien/Kiew/Moskau - Die Zahl ukrainischer Kinder und Jugendlicher, die in Österreich die Schule besuchen, nimmt zu. Drei Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs sitzen mittlerweile 1.500 aus der Ukraine geflohene Schülerinnen und Schüler in den heimischen Schulklassen, hieß es gegenüber der APA aus dem Bildungsministerium. Allein 800 sind es in Wien. Nun sollen sie so schnell wie möglich Deutsch lernen.

DNA-Datenbank half in 25 Jahren 627 Mordfälle zu klären

Wien - Seit 25 Jahren gibt es die DNA-Datenbank in Österreich. Den Ausschlag zur Errichtung gab der Fall des Serienmörders Jack Unterweger, der erste österreichische DNA-Fall. Seit Bestehen der Datenbank wurden mit ihrer Hilfe laut Innenministerium 627 Mordfälle geklärt, davon 23 Cold-Cases. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) besuchten diese Woche das DNA-Labor in Mödling, eines von vier, die für Justiz und Inneres arbeiten.

Nehammer besucht Bosnien-Herzegowina und den Kosovo

Sarajevo/Prishtina (Pristina) - Nach seinem Besuch in Serbien setzt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag seine Westbalkanreise in Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo fort. Ziel der Reise ist, vor dem Hintergrund von Befürchtungen einer Destabilisierung der Region durch Russland die EU-Perspektive der Länder zu bekräftigen. In Sarajevo sind Treffen mit dem bosnischen Staatspräsidium, Regierungschef Zoran Tegeltija und dem Hohen Repräsentanten der Internationalen Gemeinschaft Christian Schmidt geplant.

Banksy-Kunstwerk für 500.000 Dollar in den USA versteigert

Los Angeles - Ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist in Kalifornien für 500.000 Dollar (über 450.000 Euro) versteigert worden. Nach Mitteilung des Auktionshauses Julien's am Donnerstag lag der erzielte Preis für die Graffiti-Kunst "Bomb Middle England" damit weit über dem Schätzpreis von 200.000 bis 300.000 Dollar. Der Käufer wolle anonym bleiben, hieß es.

Bisher 53 Tote bei Zyklon "Gombe" in Mosambik

Maputo - Der Zyklon "Gombe" hat nach jüngsten Behördenangaben mindestens 53 Menschen im südostafrikanischen Land Mosambik getötet. Die Opferzahl könne aber noch weitaus höher liegen, teilte der für die betroffene Nampula-Provinz zuständige Regionalpolitiker Mety Gondola in der Nacht auf Freitag mit. In der nördlichen Küstenprovinz wurden tausende Häuser zum Teil vollständig zerstört, als der tropische Wirbelsturm dort vor einer Woche auf das Festland traf.

Spritpreise in Österreich am stärksten gestiegen

Wien - In keinem anderen EU-Land ist der Preis für Eurosuper seit Ende Februar so stark gestiegen wie in Österreich, zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der EU-Kommission. Der Grund liegt nicht an den Steuern, da die meisten EU-Staaten keine Änderung bei der Spritbesteuerung vorgenommen haben. Der VCÖ fordert daher ebenfalls eine Prüfung durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

