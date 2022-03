Heftige Explosionen am Flughafen von Lwiw

Kiew/Moskau - Nahe der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) haben sich am Freitag in der Früh heftige Explosionen ereignet. Wie Bürgermeister Andrej Sadowyj mitteilte, schlugen mehrere russische Raketen in der Nähe des Flughafens ein. Ein Wartungsgebäude für Flugzeuge sei zerstört worden, es habe aber keine Opfer gegeben. Augenzeugen berichteten auch von Explosionen im Norden Kiews. Eine Person soll durch herabstürzende Trümmer einer russischen Rakete getötet worden sein.

Russlands Krieg für Bischöfe als "himmelschreiende Sünde"

Wien/Kiew/Moskau - Die österreichische Bischofskonferenz hat den "Überfall Russlands auf die freie und souveräne Ukraine" verurteilt. "Dieser Angriffskrieg ist eine himmelschreiende Sünde und er muss so schnell wie möglich beendet werden", heißt es in einer Erklärung nach der Vollversammlung. Zudem habe die Ukraine auch aufgrund der kirchlichen Friedensethik das Recht, sich gegen den Angriff zu verteidigen. Die Bischofskonferenz stellt eine Mio. Euro für Hilfsprojekte der Caritas zur Verfügung.

Über vier Millionen Privathaushalte in Österreich gezählt

Wien - Im Jahr 2021 gab es in Österreich erstmals über vier Millionen Privathaushalte. Unter den 4.020.000 Privathaushalten waren 2.358.000 Einfamilien- und 55.000 Mehrfamilienhaushalte. Insgesamt 1.526.000 Personen lebten allein. Zudem zählte die Statistik Austria 81.000 Nichtfamilien-Mehrpersonenhaushalte wie etwa Wohngemeinschaften, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß.

Banksy-Kunstwerk für 500.000 Dollar in den USA versteigert

Los Angeles - Ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist in Kalifornien für 500.000 Dollar (über 450.000 Euro) versteigert worden. Nach Mitteilung des Auktionshauses Julien's am Donnerstag lag der erzielte Preis für die Graffiti-Kunst "Bomb Middle England" damit weit über dem Schätzpreis von 200.000 bis 300.000 Dollar. Der Käufer wolle anonym bleiben, hieß es.

Bisher 53 Tote bei Zyklon "Gombe" in Mosambik

Maputo - Der Zyklon "Gombe" hat nach jüngsten Behördenangaben mindestens 53 Menschen im südostafrikanischen Land Mosambik getötet. Die Opferzahl könne aber noch weitaus höher liegen, teilte der für die betroffene Nampula-Provinz zuständige Regionalpolitiker Mety Gondola in der Nacht auf Freitag mit. In der nördlichen Küstenprovinz wurden tausende Häuser zum Teil vollständig zerstört, als der tropische Wirbelsturm dort vor einer Woche auf das Festland traf.

Spritpreise in Österreich am stärksten gestiegen

Wien - In keinem anderen EU-Land ist der Preis für Eurosuper seit Ende Februar so stark gestiegen wie in Österreich, zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der EU-Kommission. Der Grund liegt nicht an den Steuern, da die meisten EU-Staaten keine Änderung bei der Spritbesteuerung vorgenommen haben. Der VCÖ fordert daher ebenfalls eine Prüfung durch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

