Russland verstärkt Beschuss in der Ukraine

Kiew/Moskau - Russland hat seine Offensive in der Ukraine wieder verstärkt. Aus mehreren Städten des Landes wurde am Freitag Raketenbeschuss gemeldet, auch nahe der westukrainischen Großstadt Lwiw. Gleichzeitig greifen nach russischen Angaben prorussische Separatisten in der umzingelten südostukrainischen Stadt Mariupol an. Bei einem Angriff auf ein Wohnviertel in Kiew sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko ein Mensch getötet und 19 verletzt worden. Zwei Tote gab es auch in Kramatorsk.

Staatsfernsehen unterbricht Übertragung von Putin-Rede

Moskau/Kiew - Im russischen Staatsfernsehen ist die Übertragung einer Rede von Kremlchef Wladimir Putin am Freitag zwischenzeitlich unterbrochen worden. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach später von technischen Problemen. Erst nach mehreren Minuten war die Berichterstattung von dem Auftritt im Moskauer Luschniki-Stadion fortgesetzt worden. Putin hatte vor Zehntausenden Menschen die "militärische Spezial-Operation" in der Ukraine gelobt. Er betonte, alle Pläne würden umgesetzt.

Putin beklagte sich bei Scholz über Kiew und Biden

Moskau/Kiew - Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich in einem Telefongespräch mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz über die mangelnde Kompromissbereitschaft Kiews in den aktuellen Gesprächen mit Moskau beklagt. Kiew versuche, die Gespräche zu verlangsamen und mache auch "unrealistische Vorschläge", meldeten russische Nachrichtenagenturen. Putin habe sich auch über die "täglichen persönlichen Beleidigungen" von US-Präsident Joe Biden an seine Adresse beschwert.

Dritter Tag in Folge mehr als 50.000 Neuinfektionen

Wien - In Österreich sind den dritten Tag in Folge mehr als 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 51.112 positive Testergebnisse bedeuten den dritthöchsten Wert in der Pandemie und einen Negativrekord für einen Freitag. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf über 3.500 Fälle je 100.000 Einwohner. Mehr als 445.000 Menschen im Land sind als aktiv Infizierte abgesondert, davon 3.048 in Spitalsbehandlung. Seit dem Vortag kamen 24 Covid-Tote hinzu.

Angespannte Personalsituation in Spitälern

Wien - Mit Rekordwerten bei den täglichen Neuinfektionen und aktiv Corona-Kranken in Österreich fällt auch immer mehr Spitalspersonal aus. Verschiebungen von planbaren Operationen und zahlreiche gesperrte Krankenhausbetten sind die Folge, ergab am Freitag ein Rundruf der APA in den Bundesländern. Um Ausfälle abzufedern, dürfen in Niederösterreich positiv getestete Beschäftigte nun nach fünf Tagen Quarantäne sowie 48 Stunden ohne Symptome ihren Dienst freiwillig wieder aufnehmen.

Österreich im Weltglücksbericht auf Platz elf

New York - Finnland ist zum fünften Mal in Folge zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung erklärt worden. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Weltglücksbericht hervor, der dieses Mal wieder die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Wohlbefinden der Menschen in den Blick nimmt. Österreich kommt in dem Bericht, der von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in den USA auf Basis von Umfragen des Instituts Gallup jährlich erstellt wird, auf Rang elf.

Nehammer: Werden bosnische Bevölkerung nicht allein lassen

Sarajevo/Prishtina (Pristina)/Kiew - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag bei einem Besuch in Bosnien-Herzegowina der bosnischen Bevölkerung in Bezug auf Befürchtungen einer Destabilisierung durch Russland versichert, dass Europa das größte Interesse daran habe, dass die Menschen in Bosnien-Herzegowina in Frieden und Sicherheit leben können. "Und wir werden sie in diesem Prozess auf keinen Fall allein zu lassen." In Bezug auf die EU-Annäherung forderte Nehammer "Ehrlichkeit" und "neuen Schwung".

Hausbesetzung in Wien-Alsergrund zu Ende

Wien - Aktivisten haben am Freitag ein Haus in der Mariannengasse in Wien-Alsergrund besetzt. Am frühen Nachmittag wurde der Protest beendet. "Elf Personen haben ohne Gegenwehr das Gebäude verlassen", sagte Polizeisprecherin Babara Gass auf APA-Anfrage. Der Polizeieinsatz war aber noch nicht ganz zu Ende - die Beamten durchsuchten das weitläufige Gebäude noch weiter.

Wiener Börse baut Verluste am Nachmittag deutlich aus

Wien - An der Wiener Börse ging es am Freitag im Verlauf noch weiter nach unten. Die Verluste von zu Mittag baute der heimische Leitindex ATX am Nachmittag noch weiter aus und so stand der zuletzt gegen 14.25 Uhr mit einem deutlichen Minus von 1,52 Prozent bei 3.283,65 Punkten. Europaweit mussten die Märkte der bisher recht gut verlaufenen Börsenwoche etwas Tribut zollen. Klare Abschläge verbuchten in Wien vor allem die Aktien der Bankenbranche.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red