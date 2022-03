Selenskyj fordert von Moskau ehrliche Verhandlungen

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland zu ernsthaften und ehrlichen Friedensgesprächen aufgerufen. "Sinnvolle Verhandlungen über Frieden und Sicherheit für die Ukraine, ehrliche Verhandlungen und ohne Verzögerungen, sind die einzige Chance für Russland, seinen Schaden durch eigene Fehler zu verringern", sagte Selenskyj am späten Freitagabend in einer Videoansprache.

EU-Kommission warnt vor Hungersnot in der Ukraine

Kiew/Moskau - Angesichts der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine warnt die EU-Kommission vor einer Hungersnot in dem Land. "Die Menschen in den belagerten Städten sind apokalyptischen Zuständen ausgesetzt - keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung und kein Ausweg", sagte der für humanitäre Hilfe und Krisenschutz zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic der "Welt am Sonntag". Die humanitäre Krise in der Ukraine sei heute schon kritisch, sie könne aber noch schlimmer werden.

China meldet erste Corona-Todesfälle seit über einem Jahr

Peking - Erstmals seit Jänner 2021 hat China wieder neue Corona-Todesfälle außerhalb Hongkongs gemeldet. Die nationale Gesundheitskommission teilte am Samstag mit, zwei Infizierte seien in der nordöstlichen Provinz Jilin an den Folgen ihrer Viruserkrankung gestorben. Unabhängige Experten haben allerdings Zweifel an den offiziellen Angaben aus Peking zu Infektions- und Todeszahlen. Demnach hätte es den bis dato letzten Todesfall am 25. Jänner 2021 gegeben.

Eurofighter sollen aufgerüstet werden

Wien - Das Bundesheer prüft eine Aufrüstung der Eurofighter. Entsprechende Informationen der APA hat das Verteidigungsministerium auf Anfrage bestätigt. Die Flieger sollen wieder in jenem Zustand zurückversetzt werden, den sie vor der Verstümmelung durch Minister Norbert Darabos (SPÖ) hatten. Konkret geht es um die Nachtsicht- bzw. Identifizierungsfähigkeit, den elektronischen Selbstschutz und die fehlende Hauptbewaffnung mit radargelenkten Lenkwaffen über den Sichtbereich hinaus.

Italiener starb nach Haiattacke in der Karibik

Bogota - Beim Baden in der Karibik ist ein Urlauber aus Italien von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitag vor der Küste der zu Kolumbien gehörenden Insel San Andr�s, wie örtliche Medien berichteten. Demnach schwamm der 56-jährige Italiener in der Nähe eines Felsens, als er von dem Hai attackiert wurde. Ein Vertreter der Marine bestätigte den Tod des Touristen.

Myanmar nach zwei Jahren wieder für Auslandstouristen offen

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Myanmar öffnet nach einem zweijährigen Einreisestopp wieder seine Grenzen für ausländische Touristen. "Wir werden alle internationalen Flüge am 17. April eröffnen", erklärte die staatliche Gesundheitsbehörde am Samstag und verwies auf sinkende Corona-Zahlen. Myanmar hatte im März 2020 mit Pandemiebeginn seine Grenzen geschlossen. Ein Militärputsch im vergangenen Jahr gefolgt von massiven Protesten und brutalem Vorgehen der Militärjunta dagegen isolierte das Land zusätzlich.

Komplettrestaurierung für Boden der Jerusalemer Grabeskirche

Jerusalem - Der Steinfußboden der weltberühmten Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt wird aufwendig restauriert. Die umgerechnet rund zehn Millionen Euro teuren Arbeiten sollen nach Angaben von Pater Issa Musleh, Sprecher der griechisch-orthodoxen Kirche, in zweieinhalb bis drei Jahren abgeschlossen sein. Das Geld dafür sei gespendet, unter anderem von Italien, aber auch vom jordanischen König Abdullah und Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas.

