Fast 42.000 Neuinfizierte und 43 Tote in Österreich

Wien - Die Pandemie ist nicht vorbei, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau: Gesundheits- und Innenministerium haben am Samstag 41.999 Neuinfizierte gemeldet, die in den vergangenen 24 Stunden registriert wurden. 43 Patienten starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 3.487,2 pro 100.000 Einwohner. Nach wie vor lagen mehr als 3.000 Menschen mit Covid-19 im Spital.

Gecko-Experten geteilter Ansicht zur Quarantäneverkürzung

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat eine Lockerung der Quarantänevorschriften für Corona-infiziertes Personal zumindest in Spitälern und Pflegehäusern angekündigt. Was genau geändert wird, werde noch diskutiert. Von der Gecko-Kommission gibt es diesbezüglich keine Empfehlung. Die Mitglieder schätzten die Frage der verkürzten Absonderung in ihrer Sitzung am Freitag unterschiedlich ein, geht aus dem am Samstag veröffentlichten Exekutive Report hervor.

Russische Hyperschall-Rakete zerstört Raketenarsenal

Luhansk (Lugansk)/Kiew/Moskau - Die russische Luftwaffe hat in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach Angaben aus Moskau mit der Hyperschall-Rakete "Kinschal" (Dolch) ein Raketenarsenal im Gebiet Iwano-Frankiwsk zerstört. Das unterirdische Munitionsdepot der ukrainischen Luftwaffe in Deljatyn im Südwesten der Ukraine sei am Freitag durch die ballistische Rakete vernichtet worden. Das sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konoschenkow, am Samstag.

Selenskyj fordert von Moskau ehrliche Verhandlungen

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland zu ernsthaften und ehrlichen Friedensgesprächen aufgerufen. "Sinnvolle Verhandlungen über Frieden und Sicherheit für die Ukraine, ehrliche Verhandlungen und ohne Verzögerungen, sind die einzige Chance für Russland, seinen Schaden durch eigene Fehler zu verringern", sagte Selenskyj am späten Freitagabend in einer Videoansprache.

EU-Kommission warnt vor Hungersnot in der Ukraine

Kiew/Moskau - Angesichts der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine warnt die EU-Kommission vor einer Hungersnot in dem Land. "Die Menschen in den belagerten Städten sind apokalyptischen Zuständen ausgesetzt - keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung und kein Ausweg", sagte der für humanitäre Hilfe und Krisenschutz zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic der "Welt am Sonntag". Die humanitäre Krise in der Ukraine sei heute schon kritisch, sie könne aber noch schlimmer werden.

Eurofighter sollen aufgerüstet werden

Wien - Das Bundesheer prüft eine Aufrüstung der Eurofighter. Entsprechende Informationen der APA hat das Verteidigungsministerium auf Anfrage bestätigt. Die Flieger sollen wieder in jenem Zustand zurückversetzt werden, den sie vor der Verstümmelung durch Minister Norbert Darabos (SPÖ) hatten. Konkret geht es um die Nachtsicht- bzw. Identifizierungsfähigkeit, den elektronischen Selbstschutz und die fehlende Hauptbewaffnung mit radargelenkten Lenkwaffen über den Sichtbereich hinaus.

Zadić lässt hohe Spritpreise von Kartellanwalt prüfen

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat den Bundeskartellanwalt beauftragt, eine Untersuchung der gestiegenen Treibstoffpreise in Österreich zu veranlassen. "Wir werden uns nun ganz genau anschauen, ob es hier zu verbotenen Preisabsprachen oder Kartellbildungen gekommen ist", betonte die Ministerin. ÖVP-Klubobmann August Wöginger unterstützt ihr Vorgehen.

Steirerin kracht auf A9 gegen Heck von Lkw-Anhänger - tot

Wildon - Eine 29-jährige Autofahrerin ist Samstagfrüh auf der Pyhrnautobahn (A9) nahe Wildon in der Südsteiermark mit ihrem Wagen gegen das Heck eines Lkw-Anhängers gekracht und dabei ums Leben gekommen. Der 46-jährige Lastwagenfahrer aus der Türkei bemerkte den Aufprall und hielt am Pannenstreifen an. Als er das im Heck verkeilte Fahrzeug sah, rief er sofort die Rettung. Für die Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red