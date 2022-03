Kämpfe in der Ukraine auch in der Nacht fortgesetzt

Kiew/Moskau - Die Kämpfe an den Frontabschnitten in der Ukraine sind auch in der vergangenen Nacht fortgesetzt worden. Am Samstag sollen nach einem Raketenangriff russischer Truppen auf eine Kaserne in Mykolajiw im Süden der Ukraine mindestens 50 Tote aus den Trümmern geborgen worden sein. Auch in der Zivilbevölkerung steigen die Totenzahlen weiter. Allein bei Kämpfen um die Stadt Charkiw kamen nach Angaben lokaler Behörden bisher 266 Zivilisten ums Leben.

Großer Jubel für heimische Popstars bei Ukraine-Benefiz

Wien/Kiew/Moskau - Es war ein lautstarkes Zeichen, das die heimische Popszene am Samstag für die Kriegsopfer in der Ukraine abgegeben hat: Beim Benefizkonzert "We Stand With Ukraine" im Wiener Ernst-Happel-Stadion drückten sich Acts wie Wanda, Bilderbuch oder Seiler und Speer Mikrofon, Gitarren und Drumsticks in die Hand. Mehr als 40.000 Fans vor Ort ließen sich das nicht entgehen und hörten folglich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der für die Hilfsbereitschaft dankte.

Regierung präsentiert Energiepreis-Maßnahmen, ÖGB ist empört

Wien/Kiew/Moskau - Die Regierung präsentiert am Sonntag Maßnahmen gegen die mit dem russischen Ukraine-Angriff massiv gestiegenen Energiepreise. Zu Mittag wollen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) "Maßnahmen gegen hohe Energiepreise und Teuerung" - zur Entlastung von Wirtschaft und Autofahrern - vorstellen. Dies allerdings zur Empörung der Gewerkschaft. Laut ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian war für kommende Woche noch ein Treffen vereinbart.

Fast 42.000 Corona-Neuinfizierte und 43 -Tote in Österreich

Wien - Die Pandemie ist nicht vorbei, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau: Gesundheits- und Innenministerium haben am Samstag 41.999 Neuinfizierte gemeldet, die in den vergangenen 24 Stunden registriert wurden. 43 Patienten starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 3.487,2 pro 100.000 Einwohner. Nach wie vor lagen mehr als 3.000 Menschen mit Covid-19 im Spital.

In Deutschland fallen bundesweite Corona-Schutzauflagen weg

Berlin - Ungeachtet hoher Corona-Infektionszahlen fallen erste bundesweite Schutzauflagen in Deutschland weg. So werden fürs Zugfahren mit der Deutschen Bahn seit heute (Sonntag) keine 3G-Nachweise als Geimpfte, Genesene oder Getestete mehr benötigt, wie das Infektionsschutzgesetz nunmehr festlegt. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gilt aber weiter. Aufgehoben ist nun auch die gesetzliche Verpflichtung zu 3G-Zutrittsnachweisen am Arbeitsplatz.

Arbeiterkammer ortet Armutsgefahr durch hohe Energiepreise

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) appelliert an die Politik, bei der Abfederung der hohen Energiekosten zuallererst Armut zu verhindern. Schon die Coronakrise habe zu sozialen Verwerfungen geführt, etwa dass Selbstständige plötzlich Gefahr liefen, in die Armut abzurutschen. Durch den Preisschock insbesondere bei Haushaltsenergie, drohe sich diese Krise massiv auszuweiten, sagte Arbeiterkammer-Ökonom Markus Marterbauer im Gespräch mit der APA.

Papst veröffentlichte umfassende Kurienreform

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Samstag den Text "Praedicate Evangelium" (Verkündet das Evangelium) veröffentlicht, der eine tiefgreifende Reform der Kirchenleitung enthält. Demnach sollen getaufte Laien, egal ob männlich oder weiblich, künftig jede beliebige Vatikan-Abteilung leiten können. Bisher war das Geistlichen vorbehalten. Die Kurienreform tritt zu Pfingsten (5. Juni) in Kraft, teilte der Vatikan am Samstag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red