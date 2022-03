Kämpfe in der Ukraine auch in der Nacht fortgesetzt

Kiew/Moskau - Die Kämpfe an den Frontabschnitten in der Ukraine sind auch in der vergangenen Nacht fortgesetzt worden. Am Samstag sollen nach einem Raketenangriff russischer Truppen auf eine Kaserne in Mykolajiw im Süden der Ukraine mindestens 50 Tote aus den Trümmern geborgen worden sein. In Mariupol wurde laut dem Stadtrat eine Kunstschule, in der 400 Menschen Schutz gesucht hatten, durch Bomben zerstört. Es gebe noch keine Informationen über Opfer.

Regierung präsentiert Energiepreis-Maßnahmen, ÖGB ist empört

Wien/Kiew/Moskau - Die Regierung präsentiert am Sonntag Maßnahmen gegen die mit dem russischen Ukraine-Angriff massiv gestiegenen Energiepreise. Zu Mittag wollen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) "Maßnahmen gegen hohe Energiepreise und Teuerung" - zur Entlastung von Wirtschaft und Autofahrern - vorstellen. Dies allerdings zur Empörung der Gewerkschaft. Laut ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian war für kommende Woche noch ein Treffen vereinbart.

Wien will gelockerte Quarantäne für Erkrankte nicht umsetzen

Wien - Wien will Corona-Infizierte ohne Symptome nicht in die Arbeit schicken. Die entsprechende Quarantäne-Lockerung, die von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in Aussicht gestellt wurde, wird von der Stadtregierung abgelehnt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) meinte in "Wien heute", es komme "ganz sicher nicht infrage", infizierte Mitarbeiter wieder arbeiten zu lassen.

Auto fuhr in Belgien in Menschengruppe - Vier Tote

Brüssel - In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück im Ort Str�py-Bracquegnies kamen am Sonntag vier Menschen ums Leben, meldete die Agentur Belga unter Berufung auf den Bürgermeister. Zwölf weitere wurden schwer und etwa 20 leicht verletzt. Ob das Fahrzeug absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde, blieb zunächst unklar. Der Fahrer fuhr laut dem Bürgermeister zunächst weiter, konnte dann aber gestoppt werden.

Antarktis-Temperaturen um mehr als 30 Grad höher als üblich

Paris - Im Osten der Antarktis sind in den vergangenen Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen worden, die Experten zufolge mehr als 30 Grad Celsius höher waren als für die Jahreszeit üblich. Die Forschungsstation Dome Concordia in einer Höhe von 3.000 Metern habe am Freitag einen "Hitze"-Rekord von minus 11,5 Grad Celsius registriert, teilte der Meteorologe Etienne Kapikian von M�t�o-France am Samstag auf Twitter mit.

Erdbeben der Stärke 6,3 vor südpazifischer Insel Tonga

Nuku'alofa - Vor der südpazifischen Insel Tonga hat es am Sonntag ein Erdbeben der Stärke 6,3 gegeben. Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) ereignete sich die Erschütterung etwa 455,5 Kilometer süd-südwestlich von Ohonua, in einer Tiefe von 10 Kilometern. Es wurde keine Tsunami-Warnung herausgegeben.

Schüsse bei Autoshow in den USA: Ein Toter und 20 Verletzte

Little Rock (Arkansas) - Bei einer Autoshow im US-Bundesstaat Arkansas sind mindestens 20 Menschen durch Schüsse verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Ein Mensch sei an seinen Verletzungen gestorben, berichteten US-Medien unter Verweis auf die Polizei in der Ortschaft Dumas, wo sich die Bluttat am Samstagabend (Ortszeit) ereignet hatte. Der Sender ABC News zitierte Polizeichef Keith Finch mit den Worten, es habe eine Festnahme gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red