Schulen bleiben bis Ostern bei bisherigen Corona-Regeln

Wien - Die relativ lockeren Masken-Regeln an den Schulen könnten bestehen bleiben. Das geht aus einer Aussage von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" hervor. Er will bis Ostern beim gegenwärtigen System bleiben. Sollte der Gesundheitsminister im Rahmen einer neuen Gesamt-Strategie Änderungen vorschlagen, werde man sich das an den Schulen evidenzbasiert ansehen.

Mehr als 37.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - 37.192 Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Sonntag, 9.30 Uhr) registriert worden. Das ist nur unwesentlich niedriger als der Wert des vergangenen Sonntags mit 38.060 Neuinfektionen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich durchschnittlich 44.611 Menschen pro Tag mit SARS-CoV-2 angesteckt. Pro 100.000 Einwohner lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 3.477,5, ein leichter Rückgang gegenüber Samstag.

Wien will gelockerte Quarantäne für Erkrankte nicht umsetzen

Wien - Wien will Corona-Infizierte ohne Symptome nicht in die Arbeit schicken. Die entsprechende Quarantäne-Lockerung, die von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in Aussicht gestellt wurde, wird von der Stadtregierung abgelehnt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) meinte in "Wien heute", es komme "ganz sicher nicht infrage", infizierte Mitarbeiter wieder arbeiten zu lassen. Hacker selbst wurde mittlerweile positiv getestet, wie er in der Sendung "Hohes Haus" bekannt gab.

Regierung schnürte Energiepaket wegen der hohen Preise

Wien/Kiew/Moskau - Die schon seit Monaten steigenden Energiepreise werden durch den Ukraine-Krieg zusätzlich befeuert. Die Regierung setzt nun weitere Schritte, um private Haushalte und Firmen zu entlasten. Zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen ist ein weiteres Energiepaket geschnürt worden, das mehr als 2 Mrd. Euro kosten wird, wie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Sonntag bekanntgaben.

Russland setzt in Ukraine-Krieg erneut Hyperschallrakete ein

Kiew/Moskau - Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine nochmals verstärkt und nach eigenen Angaben wiederholt neuartige Hyperschallraketen eingesetzt. Mit den Raketen vom Typ Kinschal (Dolch) sei ein Treibstofflager der ukrainischen Armee in der Region Mykolajiw zerstört worden, so das russische Verteidigungsministerium am Sonntag. Die humanitäre Lage in mehreren ukrainischen Städten verschlimmerte sich weiter. Für flüchtende Zivilisten wurden sieben humanitäre Korridore eingerichtet.

Auto fuhr in Belgien in Menschengruppe - sechs Tote

Brüssel - Bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in der Gemeinde Str�py-Bracquegnies kamen Sonntagfrüh mindestens sechs Menschen ums Leben. Zehn Schwerverletzte befanden sich am Vormittag in kritischem Zustand, dazu gab es 27 Menschen mit leichteren Verletzungen, gab ein Sprecher der Rettungskräfte bei einer Pressekonferenz bekannt.

Antarktis-Temperaturen um mehr als 30 Grad höher als üblich

Paris - Im Osten der Antarktis sind in den vergangenen Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen worden, die Experten zufolge mehr als 30 Grad Celsius höher waren als für die Jahreszeit üblich. Die Forschungsstation Dome Concordia in einer Höhe von 3.000 Metern habe am Freitag einen "Hitze"-Rekord von minus 11,5 Grad Celsius registriert, teilte der Meteorologe Etienne Kapikian von M�t�o-France am Samstag auf Twitter mit.

Österreicher derzeit sehr an Heizungssanierung interessiert

Wien - Der Krieg in der Ukraine und die aktuelle Energiepreisexplosion lassen Österreicherinnen und Österreicher verstärkt an eine Sanierung ihrer Heizungen und den Ausstieg aus Öl und Gas denken. Zuletzt verzeichnete die Hotline der Sanierungsoffensive in einer Woche über 2.200 Anrufe - das war ein Rekordwert und so viel wie im gesamten Jänner 2022, teilte Klimaministerin Leonore Gewessler mit. Der bis 2025 laufende Fördertopf ist aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft.

red