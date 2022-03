Flugzeug in China mit 133 Menschen an Bord abgestürzt

Kunming - Eine Boeing 737 der chinesischen Fluggesellschaft Eastern Airlines ist am Montag in der Region Guangxi abgestürzt. An Bord der Passagiermaschine befanden sich nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens CCTV 133 Menschen. Das Unglück ereignete sich auf einem Flug von Kunming nach Guangzhou. In der gebirgigen Region brach ein Feuer aus. Ob es Überlebende gab, war zunächst unklar. Rettungskräfte waren zum Unglücksort unterwegs.

Mehrere Tote nach russischem Angriff im Westen von Kiew

Kiew/Moskau - Beim Beschuss von mehreren Gebäuden im Westen der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Sonntagabend mindestens vier Menschen getötet worden. Das teilte der örtliche Zivilschutz Montagfrüh auf Facebook mit. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden bei dem russischen Angriff mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Podil beschädigt und in Brand gesetzt. Auch ein Einkaufszentrum sei getroffen worden, es sei ebenso wie eine Reihe davor geparkter Autos in Flammen aufgegangen.

Kiew lehnt russisches Ultimatum für Mariupol ab

Mariupol - Die ukrainische Führung hat ein vom russischen Militär gestelltes Ultimatum an die Verteidiger von Mariupol zur Kapitulation kategorisch abgelehnt. "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der "Ukrajinska Prawda" in der Nacht auf Montag. Dies sei der russischen Seite übermittelt worden. Am Sonntag hatte Russland die ukrainischen Streitkräfte aufgefordert, ihre Waffen in der östlichen Stadt niederzulegen.

Van der Bellen zu Staatsbesuch in Belgien und bei der EU

Wien/Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen startet am Montag einen dreitägigen Staatsbesuch in Belgien, die Gespräche werden sich auch um den Ukraine-Krieg und um die Folgen drehen. Auf der Agenda stehen zunächst ein Besuch bei König Philippe und Königin Mathilde sowie ein Treffen mit Premierminister Alexander de Croo. Im Anschluss an den Staatsbesuch ist am Mittwoch eine Aussprache mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Außenbeauftragten Josep Borrell geplant.

Energiepaket der Regierung ist dem ÖGB-Chef zu wenig

Wien - Das von der Regierung am Wochenende präsentierte zweite Energiekosten-Entlastungspaket ist Gewerkschaftsbundchef Wolfgang Katzian zu wenig angesichts der breitflächigen Teuerungen bis hin zu Lebensmitteln und den Wohnkosten. Nur über die Energie zu reden und hier etwas zu tun, sei unzureichend, meinte der ÖGB-Chef am Montag im Ö1-"Morgenjournal".

Kindergartenpersonal demonstriert für mehr Geld und Personal

Wien - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Kindergärten gehen am Montag in mehreren Bundesländern auf die Straße. Unter dem von der Gewerkschaft Younion ausgerufenen Motto "Jetzt gibt's Wirbel 2.0" soll u.a. für mehr Personal und Geld demonstriert werden. Die Kindergärten laufen wegen der gesetzlichen Betriebspflicht allerdings zumindest im Notbetrieb weiter.

Corona-Welle in China: Disneyland schließt, Hongkong lockert

Hongkong - In der schlimmsten Corona-Welle in China seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren hat das Disneyland in Shanghai den Betrieb eingestellt. Wie lange die Schließung erfolge, hänge von den Behörden ab, berichtete der Vergnügungspark am Montag. Laut Gesundheitskommission wurden landesweit am Sonntag mehr als 4.300 lokale Infektionen und asymptomatische Fälle festgestellt. In Hongkong wurden trotz hoher Infektionszahlen Lockerungen angekündigt.

UNO für mehr Schutz des Grundwassers

Berlin - Die Vereinten Nationen fordern dazu auf, das Grundwasser weltweit besser zu schützen und zu verwalten. Im Weltwasserbericht 2022, den die UNO-Kulturorganisation UNESCO im Auftrag der UNO erstellt und vor dem Weltwassertag am Dienstag vorgelegt hat, fordert die UNO höhere Investitionen und eine bessere Regulierung zum Schutz des Grundwassers. Mehr als die Hälfte des Wassers, das weltweit von Privathaushalten genutzt wird, stammt dem Bericht zufolge aus dem Grundwasser.

