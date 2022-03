Mehrere Tote in Kiew - Erster Angriff auf Odessa

Kiew/Moskau - In einem Vorort der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wird nach Angaben der Stadtverwaltung ein erster Angriff gemeldet. Ein Wohnhaus sei durch russischen Beschuss beschädigt worden. Todesopfer gebe es nicht. Beim Beschuss von mehreren Gebäuden im Westen von Kiew sind unterdessen acht Menschen getötet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die russische Luftwaffe beschoss eine Einrichtung des ukrainischen Militärs in der nordwestlichen Region Riwne.

Baerbock erwartet acht Millionen Ukraine-Flüchtlinge in EU

Brüssel/Kiew/Moskau - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erwartet Millionen weitere Ukraine-Flüchtlinge in der Europäischen Union. Acht Millionen Flüchtlinge werden laut Schätzungen aufgenommen werden müssen, sagte Baerbock am Montag vor Beratungen mit ihren EU-Amtskollegen in Brüssel. "Ich glaube, wir müssen uns sehr bewusst machen, dass bereits über drei Millionen Menschen geflohen sind, dass aber viele, viele weitere Millionen Menschen fliehen werden", sagte sie.

Van der Bellen zu Staatsbesuch in Belgien

Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Belgien eingetroffen, die Gespräche werden sich auch um den Ukraine-Krieg und um die Folgen drehen. Der Bundespräsident und seine Frau Doris Schmidauer wurden zunächst von König Philippe und Königin Mathilde vor dem Brüsseler Königspalast begrüßt und mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend legte Van der Bellen einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten nieder.

EU-Minister beraten über weitere Sanktionen gegen Russland

Berlin/Kiew/Moskau - Die EU-Außenminister haben am Montag über höhere Militärhilfen für die Ukraine und weitere Sanktionen gegen Russland beraten. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte, dass auch Strafmaßnahmen gegen russische Ölexporte erwogen werden. Der dänische Chefdiplomat Jesse Kofod sprach sich dafür aus, Seehäfen in der EU für russische Schiffe zu blockieren. Die Ukraine bekräftigte ihre Forderung nach einem Öl- und Gasembargo gegen den Aggressorstaat, dieser warnte eindringlich davor.

"Keine Lebenszeichen" nach Flugzeugabsturz in China

Kunming - Ein chinesisches Flugzeug mit 132 Insassen ist in Südchina plötzlich aus großer Höhe abgestürzt. Die Boeing 737 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines sackte aus mehr als 8.000 Metern in die Tiefe, wie die Flugüberwachung am Montag berichtete. An Bord waren 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Über die Ursache und die Zahl der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Ein Feuerwehrsprecher sagte laut The "People's Daily", es gebe keine Lebenszeichen im Trümmerfeld.

Weniger Rassismus-Meldungen, aber mehr von Betroffenen

Wien - Die Anti-Rassismus-Initiative ZARA hat für ihren Report 2021 weniger Meldungen rassistischer Vorfälle registriert als im Jahr zuvor, nämlich 1.977 nach 3.039 im Jahr zuvor. Weniger Rassismus in Österreich bedeute das aber nicht, betonte Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der ZARA-Beratungsstellen am Montag in einer Pressekonferenz. Mehr als zuvor haben sich 2021 Betroffene selbst an ZARA gewandt.

Wien baut heuer 17 Kilometer an neuen Radwegen

Wien - Nach rund 460 Mio. Euro für die 3,2 Kilometer lange Stadtstraße investiert Wiens Verkehrsstadträtin Ulrike Sima (SPÖ) heuer rund 20 Mio. Euro für 17 Kilometer an neuen Radwegen in der Bundeshauptstadt. Sima sprach bei der Präsentation der Pläne am Montag vom bisher größten Radwegeausbauprogramm der Stadt. "Wir bringen unsere Bauabteilungen heuer an den Rand des Machbaren", so Sima. 2023 soll es in dieser Gangart weitergehen.

Kindergartenpersonal demonstriert für mehr Geld und Personal

Wien - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Kindergärten gehen am Montag in mehreren Bundesländern auf die Straße. Unter dem von der Gewerkschaft Younion ausgerufenen Motto "Jetzt gibt's Wirbel 2.0" wird etwa für mehr Personal, mehr Geld und eine Ausbildungsoffensive demonstriert. Die Kindergärten selbst liefen wegen der gesetzlichen Betriebspflicht allerdings zumindest im Notbetrieb weiter.

