Mehrere Tote in Kiew - Erster Angriff auf Odessa

Kiew/Moskau - In einem Vorort der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wird nach Angaben der Stadtverwaltung ein erster Angriff gemeldet. Ein Wohnhaus sei durch russischen Beschuss beschädigt worden. Todesopfer gebe es nicht. Beim Beschuss von mehreren Gebäuden im Westen von Kiew sind unterdessen acht Menschen getötet worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die russische Luftwaffe beschoss eine Einrichtung des ukrainischen Militärs in der nordwestlichen Region Riwne.

Russland verbietet Instagram und Facebook

Menlo Park/Kiew/Moskau - Die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram sind in Russland als "extremistisch" verboten worden. Ein entsprechender Antrag der Generalstaatsanwaltschaft wurde am Montag von einem Gericht in Moskau angenommen. Die beiden Dienste sind in Russland bereits blockiert, der ebenfalls zum US-Konzern Meta gehörende Messenger-Dienst WhatsApp soll dem Gericht zufolge nicht betroffen sein.

Kiew lehnt russisches Ultimatum für Mariupol ab

Mariupol - Die ukrainische Führung hat ein vom russischen Militär gestelltes Ultimatum an die Verteidiger von Mariupol zur Kapitulation kategorisch abgelehnt. "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der "Ukrajinska Prawda" in der Nacht auf Montag. Dies sei der russischen Seite übermittelt worden. Am Sonntag hatte Russland die ukrainischen Streitkräfte aufgefordert, ihre Waffen in der östlichen Stadt niederzulegen.

"Keine Lebenszeichen" nach Flugzeugabsturz in China

Kunming - Ein chinesisches Flugzeug mit 132 Insassen ist in Südchina plötzlich aus großer Höhe abgestürzt. An Bord waren 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Über Ursache und Zahl der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Ein Feuerwehrsprecher sagte aber laut "The People's Daily", es gebe keine Lebenszeichen im Trümmerfeld. Die Airline hat den Tod von Passagieren und Besatzungsmitgliedern bestätigt. Eine genaue Zahl der Opfer nannte sie auf ihrer Webseite nicht.

Lockerungen für ungeimpfte Kontaktpersonen in Kraft

Wien - Auch Kontaktpersonen ohne vollen Corona-Immunschutz müssen seit Montag nicht mehr in Quarantäne. Stattdessen gelten für die Betroffenen nun "Verkehrsbeschränkungen": Bei Kontakt mit anderen Personen muss durchgehend eine FFP2-Maske getragen werden, auch outdoor. Untersagt sind Besuche von Einrichtungen, wo dies nicht möglich ist, etwa Gastronomie oder Fitness-Klubs. Der Krankenpflegeverband warnte unterdessen vor der geplanten Quarantäne-Verkürzung für Gesundheitspersonal.

Osterfeiern nach zwei Pandemiejahren wieder auf Petersplatz

Vatikanstadt - Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen finden im Vatikan heuer wieder Osterfeierlichkeiten nicht nur mit Geistlichen, sondern mit zahlreichen Gläubigen statt. Papst Franziskus wird den Palmsonntag (10. April) auf dem Petersplatzlatz die Feier leiten. Am Karfreitag (15. April) wird der Kreuzweg im Kolosseum stattfinden, teilte der Vatikan am Montag mit.

Kindergartenpersonal demonstriert für mehr Geld und Personal

Wien - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Kindergärten gehen am Montag in mehreren Bundesländern auf die Straße. Unter dem von der Gewerkschaft Younion ausgerufenen Motto "Jetzt gibt's Wirbel 2.0" wird etwa für mehr Personal, mehr Geld und eine Ausbildungsoffensive demonstriert. Die Kindergärten selbst liefen wegen der gesetzlichen Betriebspflicht allerdings zumindest im Notbetrieb weiter.

Energiepaket der Regierung ist dem ÖGB-Chef zu wenig

Wien - Das von der Regierung am Wochenende präsentierte zweite Energiekosten-Entlastungspaket ist Gewerkschaftsbundchef Wolfgang Katzian zu wenig angesichts der breitflächigen Teuerungen bis hin zu Lebensmitteln und den Wohnkosten. Nur über die Energie zu reden und hier etwas zu tun, sei unzureichend, meinte der ÖGB-Chef am Montag im Ö1-"Morgenjournal". ÖGB und Arbeiterkammer bedauern, dass die Gelegenheit nicht für eine Reform in Richtung mehr Gerechtigkeit genutzt wurde.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas fester

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf positiv gezeigt. Dass die US-Börsen etwas schwächer erwartet werden, brachte zunächst keinen Abwärtsschub. Der heimische Leitindex ATX notierte um 14.10 Uhr um 0,4 Prozent höher bei 3.373,85 Einheiten. Als Ausgangspunkt mehrerer belastender Faktoren bleibt der Krieg in der Ukraine allerdings eine Kursbremse an den Märkten. Die Aktien der OMV gewannen im Verlauf 2,5 Prozent hinzu.

