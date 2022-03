NEOS wollen Selenskyj im Nationalrat sprechen lassen

Wien/Kiew/Moskau - Die NEOS wollen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Möglichkeit geben, im österreichischen Parlament zu sprechen. Ein entsprechender Vorschlag der Pinken in der Präsidiale vergangenen Freitag wurde aber nicht aufgegriffen, kritisierte Vizeklubobmann Nikolaus Scherak gegenüber der APA. Offenbar waren SPÖ und FPÖ von der Idee nicht angetan - Scherak attestierte den beiden anderen Oppositionsfraktionen "falsch verstandene Neutralität".

Selenskyj hält Treffen mit Putin für notwendig

Kiew/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin für notwendig, um die russische Haltung zum Ende des Kriegs zu erörtern. Allerdings werde bei einer solchen Begegnung keine Entscheidung über das Schicksal der besetzen ukrainische Gebiete möglich sein, sagte Selenskyj einer Meldung der Agentur Interfax zufolge in einem TV-Interview. Zudem rief er zum Widerstand auf, über Absprachen mit Moskau will er abstimmen lassen.

Urteil gegen Kremlgegner Nawalny erwartet

Moskau - In dem umstrittenen Prozess gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny will das Gericht am Dienstag (8.00 Uhr MEZ) das Urteil sprechen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren gegen den bekanntesten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin hat die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Gefängnis beantragt. Nawalnys Anwälte fordern Freispruch in dem Prozess wegen angeblichen Betrugs und Beleidigung einer Richterin.

Wieder mehr chinesische Unternehmenskäufe in Europa

Wien - Die Coronapandemie hat die Investitionstätigkeit chinesischer Unternehmer in Europa ausgebremst. Nach dem coronabedingten Einbruch bei den chinesischen Unternehmenskäufen im Jahr 2020 hat sich die Zahl der Transaktionen 2021 aber wieder erhöht: von 132 auf 155. In Österreich gab es 2021 - wie im Vorjahr - lediglich eine Übernahme. Der börsennotierte Spezialist für Möbelkomponenten, Jiecang, erwarb das steirische Technologieunternehmen Logicdata.

Bisher keine Überlebenden nach Flugzeugabsturz in China

Kunming - Beim Absturz einer Passagiermaschine im Süden Chinas sind vermutlich alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender CCTV am Dienstag rund 18 Stunden nach dem Absturz berichtete, wurde das Wrack der Boeing Maschine gefunden, jedoch bisher keine Überlebenden. Mehrere Hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Boeing 737 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines war am Montag plötzlich mehr als 8.800 Meter in die Tiefe gestürzt.

Zwei Frauen nach Gewalttat an schwedischer Schule gestorben

Malmö - Bei einer Gewalttat an einem Gymnasium im schwedischen Malmö sind zwei Frauen getötet worden. Die beiden seien an der Schule angestellt gewesen und an den Folgen der ihnen zugefügten Gewalt gestorben, teilte die zuständige Polizei am späten Montagabend mit. Sie waren demnach jeweils zwischen 50 und 60 Jahre alt. Ein 18-jährige Schüler sei unter Mordverdacht festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

