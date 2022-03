Russische Armee hat laut Kiew nur noch Vorräte für drei Tage

Kiew/Moskau - Die russischen Invasionstruppen haben nach Angaben der ukrainischen Armee weiter Probleme mit der Sicherung ihres Nachschubs für den Krieg in der Ukraine. Vorliegenden Informationen zufolge hätten die in der Ukraine operierenden Einheiten Munitions- und Lebensmittelvorräte für höchstens drei Tage. Ähnlich sei es bei der Versorgung mit Kraftstoff, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag auf Facebook mit. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich.

AMS-Chef Kopf: Weiterhin große Nachfrage nach Mitarbeitern

Wien/Kiew/Moskau - AMS-Chef Johannes Kopf glaubt weiterhin an eine sehr hohe Nachfrage nach Arbeitskräften und schwierige Zeiten für die Tourismusbranche. Bei den geflüchteten Frauen aus der Ukraine erwartet er eine besseren Integration in den Arbeitsmarkt als das bei Afghaninnen und Syrerinnen der Fall war. Beim Arbeitslosengeld spricht er sich für ein degressives Modell aus, also zuerst mehr und dann weniger Arbeitslosengeld, wie das auch Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ventiliert hatte.

NEOS wollen Selenskyj im Nationalrat sprechen lassen

Wien/Kiew/Moskau - Die NEOS wollen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Möglichkeit geben, im österreichischen Parlament zu sprechen. Ein entsprechender Vorschlag der Pinken in der Präsidiale vergangenen Freitag wurde aber nicht aufgegriffen, kritisierte Vizeklubobmann Nikolaus Scherak gegenüber der APA. Offenbar waren SPÖ und FPÖ von der Idee nicht angetan - Scherak attestierte den beiden anderen Oppositionsfraktionen "falsch verstandene Neutralität".

Spionageabwehr stoppt möglichen Anschlag auf Selenskyj

Kiew/Moskau - Die ukrainische Spionageabwehr hat ein mögliches Attentat auf Präsident Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Angaben gestoppt. Eine Gruppe von russischen Saboteuren, angeführt von einem Geheimdienstler, sei in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden, berichtete die Agentur Unian in der Nacht auf Dienstag. Zum Auftrag der etwa 25 Männer gehörten zudem auch die Ausführung einer Reihe von Sabotageakten.

Putin-Gegner Nawalny erneut schuldig gesprochen

Moskau/Pokrow - Ein russisches Gericht hat den inhaftierten Regimekritiker und Gegner Alexej Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren sprach die Richterin den bekanntesten Gegner von Machthaber Wladimir Putin unter anderem wegen Betrugs in besonders großem Umfang für schuldig. Das meldete die Agentur Interfax am Dienstag aus der Verhandlung. Nawalny ist bereits eingesperrt.

Bisher keine Überlebenden nach Flugzeugabsturz in China

Kunming - Beim Absturz einer Passagiermaschine im Süden Chinas sind vermutlich alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Wie der chinesische Staatssender CCTV am Dienstag rund 18 Stunden nach dem Absturz berichtete, wurden Wrackteile der Boeing gefunden, jedoch noch keine Überlebenden. Mehrere Hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Behörden gaben aber noch keine offiziellen Opferzahlen bekannt.

Wieder mehr chinesische Unternehmenskäufe in Europa

Wien - Die Coronapandemie hat die Investitionstätigkeit chinesischer Unternehmer in Europa ausgebremst. Nach dem coronabedingten Einbruch bei den chinesischen Unternehmenskäufen im Jahr 2020 hat sich die Zahl der Transaktionen 2021 aber wieder erhöht: von 132 auf 155. In Österreich gab es 2021 - wie im Vorjahr - lediglich eine Übernahme. Der börsennotierte Spezialist für Möbelkomponenten, Jiecang, erwarb das steirische Technologieunternehmen Logicdata.

